【大行報告】內房股銷售目標可達 前景樂觀　野村薦4股 潛在升幅最高50％

野村發表報告，指大部份內房股今年均可達成全年銷售目標，維持對行業樂觀之看法，並推介4隻首選股，潛在升幅介乎22%至50%

報告指出，該行覆蓋的17家內房發展商，今年11月銷售按年增16%，較10月份的13%增幅加快，但只達野村預期之下限，主因大型發展商增長較為遜色。

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野村推介4內房股目標價及潛在升幅：

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此外，關於市傳深圳自明年起將開徵房地產稅一事，據內媒《南方+》引述深圳市住建局有關人士否認消息，並說明該消息為謠言。深圳住建局並表示，因傳聞來源不明，不做任何回應，一切以官方消息為準。

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記者：李兆明