  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】港島私樓「5球」有找　距離港鐵站3分鐘

股樓投資 18:31 2020/12/01

分享：

港島樓貴，要找500萬元以下的放盤不易，但只要不嫌樓齡大，其實也有選擇。中原盧宏基說，西營盤恆興樓高層C室，實用面積241平方呎，一房間隔，剛以488萬元易手，實用呎價約20,249元。

盧宏基續說，買家是上車客，見單位價錢合乎預算，即買入單位。據了解，原業主於2013年5月，以273萬元買入單位，持貨7年，現帳面賺約215萬元，物業期內升值79%。不過，要留意的是，雖然上述樓盤不用500萬元，惟樓齡36年。

【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題【下一頁

值得留意的是，恆興樓旁邊是萬科置業及長虹合作發展的新盤「15 WESTERN STREET」，而該盤於今年初推售，翻查首張價單，入場單位為3樓C室，開放式間隔，實用面積213平方呎，折實售價593.9萬元，折實呎價27,883元。

此外，恆興樓近港鐵站，距離西營盤站只約3分鐘，而且西邊街及皇后大道西一帶設有多條巴士綫，居民亦可乘搭電車穿梭港島各區。

【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌
2020/11/27
【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌
【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車
2020/11/28
【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車
【首次置業】獲業主減價割愛賣樓　年輕夫婦全靠一招
2020/11/30
【首次置業】獲業主減價割愛賣樓　年輕夫婦全靠一招
【移民賣樓】業主急掟貨走人　青衣海景單位放盤10日　減價50萬
2020/11/30
【移民賣樓】業主急掟貨走人　青衣海景單位放盤10日　減價50萬
二手市場 西營盤 萬科 15 WESTERN STREET

上一篇文章

【過勞城市】Work-life balance城市調查 香港倒數第6成過勞城市之最

下一篇文章

下周起轉數快可綁定身份證號碼 僅限機構對個人轉帳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌
【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股