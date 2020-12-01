【買樓理財】港島私樓「5球」有找　距離港鐵站3分鐘

港島樓貴，要找500萬元以下的放盤不易，但只要不嫌樓齡大，其實也有選擇。中原盧宏基說，西營盤恆興樓高層C室，實用面積241平方呎，一房間隔，剛以488萬元易手，實用呎價約20,249元。

盧宏基續說，買家是上車客，見單位價錢合乎預算，即買入單位。據了解，原業主於2013年5月，以273萬元買入單位，持貨7年，現帳面賺約215萬元，物業期內升值79%。不過，要留意的是，雖然上述樓盤不用500萬元，惟樓齡36年。

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值得留意的是，恆興樓旁邊是萬科置業及長虹合作發展的新盤「15 WESTERN STREET」，而該盤於今年初推售，翻查首張價單，入場單位為3樓C室，開放式間隔，實用面積213平方呎，折實售價593.9萬元，折實呎價27,883元。

此外，恆興樓近港鐵站，距離西營盤站只約3分鐘，而且西邊街及皇后大道西一帶設有多條巴士綫，居民亦可乘搭電車穿梭港島各區。

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