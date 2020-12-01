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Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays　

科技 18:23 2020/12/01

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是次Google Doodle以全球性的「December Global Holidays」命名，根據不同國家的情況和天氣，換成不同的Google Doodle主題。

踏入12月，西方國家也都開始為聖誕節做好準備。Google也等不及了，今（1日）在Google首頁中的Logo上換成「December Global Holidays」動畫，根據不同國家的情況和天氣，換成不同的Google Doodle主題，如香港、台灣等就換成聖誕燈飾、澳洲進入夏季就製作了熱氣球及太陽等的新設計。

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是次Google Doodle以全球性的「December Global Holidays」命名，Google在首頁製作了精緻的小動畫，一隻黃色小鳥從Google Logo右側飛過，嘴裡叼著彩色繽紛的燈泡環繞著字母，最後停在「G」字上。希望能夠藉由聖誕燈光，願用戶平安渡過2020年。

此外，有個別地區的Google Doodle主題，會當地天氣及節日而有所不同。如澳洲正準備進入夏季，Google就製作了熱氣球、太陽襯托出夏天氣息；而今日同樣是羅馬尼亞的「國家統一日」，即羅馬尼亞人的法定國慶日，因此Google也製作了羅馬尼亞國旗飄動的動畫，慶祝羅馬尼亞的國家統一日。

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責任編輯：曾曉汶

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