【銀色債券】輝立銀債認購吸金逾兩千萬 上商指丁財兩旺

▲ 「長者iBond 」爆搶客戰，4間 券商派錢送股及孖展谷客，較銀行只是豁免費用為慷慨。

銀色債券今天正式（12月1日）開賣，雖硬撼一眾在年底前鬥趕上市尾班車的新股；但輝立證券暫已為俗稱「長者iBond 」的銀色債券吸金約2,200萬，包括現金及孖展各佔大約一半，反應更勝現正招股的佳源服務控股 （新上市編號︰01153） ，該行暫大約只借出約1,000萬元孖展。不過，其它券商卻指銀債慢熱，例如一通集團行政總裁宓光輝坦言，旗下一通證券暫只錄得大概6人申請，皆以現金申請，涉資甚少。

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至於一眾銀行方面，有中小行指「長者iBond 」旺丁又旺財，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢表示， 銀債首日銷售情況熱烈，無論是認購人數及金額，均比去年同期首天大幅增長。首日平均認購額約為20萬元，當中總認購金額更錄得逾6倍增長。今年銀債的定息調高至3.5厘，遠勝港元定期息率，相信未來數天將繼續吸引不少長者客戶認購申請。

而花旗銀行指，銀債首日認購反應正面，合符預期。

輝立是鮮有的經紀行，為「長者iBond 」提供孖展融資服務；輝立證券企業融資經理陳英傑解釋，主要因應個別銀絲族的需求，當中更有重注借錢抽最高限額的100萬元，博增中簽率；而孖展共有6大選擇，當中有5項是借孖展。

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此外，4間券商爆銀債搶客戰，耀才證券 （01428） 、一通證券及致富證券卻另有其它着數優惠，例如派錢及送股；但耀才證券、一通及致富不約而同表示，礙於「長者iBond 」不設二手市場，故無意像iBond （04239） 有融資借貸認購優惠。僅輝立特設可借錢免息免按抽「長者iBond 」，包括抽5手（每手一萬元）或以下，可借十成孖展，免息免按金；較銀行只是豁免基本費用為慷慨。而耀才則有「8免」安排，致富為「7免」。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪