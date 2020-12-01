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日本野村證券：疫情後　員工4成時間辦公室工作即可

商業 18:33 2020/12/01

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日本最大證券商野村控股（Nomura Holdings Inc.）宣布，即使疫情後，亦可以讓員工彈性工作。

本地新冠疫情第四波持續，政府、企業紛紛採取在家工作安排，報導指，日本最大證券商野村控股（Nomura Holdings Inc.）宣布，即使疫情後，亦可以讓員工彈性工作。

按彭博社報導，野村行政總裁奧田健太郎（Kentaro Okuda ）今（1日）表示，日本員工每個月至少需要有40%時間待在辦公室工作，而各部門在這個準則範圍內亦有一定自由。

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根據野村資料，奧田表示，野村將根據不同的工作性質檢視日本辦公室的功能，評估建立衛星辦公室和新的工作場所設計。

而美國方面，之前加州州長Gavin Newsom 就發表Twitter，呼籲民眾未來數週盡可能留在家中，因為目前的破紀錄新增病例持續。麻省州總醫院醫師Mallika Marshall同日亦指出，明年某個時間點才能知道，新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗接種者是否可能感染、沒出現症狀並在無意間繼續將病毒傳播給他人。

日本央行（BOJ）總裁黑田東彥（Haruhiko Kuroda）於10約初就表示，疫情大流行加快數數碼化發展速度，政府與民間部門合作，以進一步推行數碼化將至關重要。

根據美國勞工部勞工統計局（BLS）11月初數據顯示，2020年10月美國受僱人口中，21.2% 受新冠病毒大流行影響而需要遠距工作。

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責任編輯：李彥煒

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