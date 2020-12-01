  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房數據】富力上月銷售按年升7%　一文看清內房11月銷售數據（不斷更新）

股市 17:49 2020/12/01

分享：

本報綜合11月份各內房股的銷售數據

內房股在最後一季，銷售繼續衝刺。富瑞引述克而瑞的數據指，該行追蹤的主要地產發展商於11月的銷售平均按年增長23%，意味年初至今累計增長達13%。富瑞預期，銷售的良好勢頭將會延續至明年首季，又認為市場現已大致消化收緊政策的消息面，相信發展商的現金流將會改善。以下本報綜合11月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

回顧內房股10月銷售數據，詳情看【下一頁】

富力地產 （02777） 11月權益合約銷售總金額約為146億元，按年升7%，銷售面積達約121.9萬平方米，按年跌下降5%。首11個月權益合約銷售約1,172.8億元，意味完成全年權益協議銷售目標1520億元的77%，銷售面積達約993萬平方米。

中國金茂 （00817） 11月簽約銷售金額199.8億元，簽約銷售建築面積約77萬平方米。首11個月集團累計取得簽約銷售金額共計2003億元，已完成全年銷售目標2000億元。

佳兆業 （01638） 11月合約銷售125.3億元，按年增加約4.4%，合約建築面積增16.2%至71.1萬平方米。首11個月累計合約銷售902.16億元，按年增20.1%，完成千億銷售目標約9成，合約建築面積約521.4萬平方米，按年升27.6%，平均售價跌5.9%至每平方米17302元。

相關文章：

【內房緊箍咒】恒大以外　一文看清內房股「三道紅綫」分類

【內房股】綠地香港母企綠地控股賣產 擬套現231億元補血

編輯：袁諾曦

香港股票 富力地產（02777） 中國金茂（00817）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【新股IPO】京東健康6618截飛　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618截飛　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元