【內房數據】奧園上月銷售按年升21%　一文看清內房11月銷售數據（不斷更新）

▲ 本報綜合11月份各內房股的銷售數據

內房股在最後一季，銷售繼續衝刺。富瑞引述克而瑞的數據指，該行追蹤的主要地產發展商於11月的銷售平均按年增長23%，意味年初至今累計增長達13%。富瑞預期，銷售的良好勢頭將會延續至明年首季，又認為市場現已大致消化收緊政策的消息面，相信發展商的現金流將會改善。以下本報綜合11月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

回顧內房股10月銷售數據，詳情看【下一頁】

大發地產 （06111） 首11個月實現累計合同銷售金額約為263.03億元，累計合同銷售面積為175.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米約14,981元。大發地產已超額完成全年銷售目標。

中國奧園 （03883） 11月物業合同銷售額約152.5億元，按年增長21%。首11個月物業合同銷售額累計約1,137.6億元，按年增長12%，意味已完成全年銷售目標約86%。

融信中國 （03301） 11月總合約銷售額約為188.36億元，合約建築面積約為94.3萬平方米，平均合約售價約為每平方米19,965元。首11個月總合約銷售額約為1336.68億元，合約建築面積約為622.3萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,478元。

當代置業 （01107） 11月合約銷售額約50.1億元，按年增42.3%，其中物業合約銷售額約49.6億元。首11個月合約銷售額約369.6億元，按年增16.4%，其中物業合約銷售額約364.8億元。當代置業已完成全年銷售目標500億元的近74%。

景瑞控股 （01862） 11月的合約簽約銷售額約為31.15億元，按年微增0.5%，合同銷售面積約為16.1萬平方米，合同銷售均價約19,325元。首11個月累計合約簽約銷售額約219.95億元，按年增6.6%，合同銷售面積約為102.3萬平方米，合同銷售均價約21,491元。

富力地產 （02777） 11月權益合約銷售總金額約為146億元，按年升7%，銷售面積達約121.9萬平方米，按年跌下降5%。首11個月權益合約銷售約1,172.8億元，意味完成全年權益協議銷售目標1520億元的77%，銷售面積達約993萬平方米。

中國金茂 （00817） 11月簽約銷售金額199.8億元，簽約銷售建築面積約77萬平方米。首11個月集團累計取得簽約銷售金額共計2003億元，已完成全年銷售目標2000億元。

佳兆業 （01638） 11月合約銷售125.3億元，按年增加約4.4%，合約建築面積增16.2%至71.1萬平方米。首11個月累計合約銷售902.16億元，按年增20.1%，完成千億銷售目標約9成，合約建築面積約521.4萬平方米，按年升27.6%，平均售價跌5.9%至每平方米17302元。

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編輯：袁諾曦