【內房數據】中海外上月銷售按年升65%　一文看清內房11月銷售數據（不斷更新）

▲ 本報綜合11月份各內房股的銷售數據

內房股在最後一季，銷售繼續衝刺。富瑞引述克而瑞的數據指，該行追蹤的主要地產發展商於11月的銷售平均按年增長23%，意味年初至今累計增長達13%。富瑞預期，銷售的良好勢頭將會延續至明年首季，又認為市場現已大致消化收緊政策的消息面，相信發展商的現金流將會改善。以下本報綜合11月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

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世茂集團捱沽急跌逾1成，詳見【下一頁】

時代中國 （01233） 11月合同銷售約為128.9億元，簽約建築面積約為82.8萬平方米。首11個月累計合約銷售835.91億元，簽約建築面積約為580.3萬平方米。

融創 （01918） 11月合同銷售金額約693.5億元，合同銷售面積約517.2萬平方米，合同銷售均價約13,410元。首11個月累計實現合同銷售金額約5,204.5億元，累計合同銷售面積約3,751.2萬平方米，合同銷售均價約13,870元。

中海宏洋 （00081） 11月合約銷售50億元，按年增6.3%，合約銷售面積41.98萬平方米，按年跌6.4%。首11個月合約銷售575.72億元，按年增19.2%，合約銷售面積474.73平方米，按年增5.1%。

中國海外發展 （00688） 11月合約銷售348.3億元，按年增加65.2%，已售建築面積增56.2%至172.9萬平方米。首11個月累計合約銷售為3,209億元，按年增加10%，已售面積為1,715萬平方米，按年升合約銷售面積4.8%。

世茂集團 （00813） 11月合約銷售315.2億元，按年增加3.3%，合約銷售面積為179.3萬平方米，按年增加0.5%，11月平均銷售價格為每平方米17576元。首11個月累計合約銷售為2,628.1億元，按年上升15%，合約銷售面積為1,498.3萬平方米，按年增加17.3%，平均售價為每平方米17540元。

中梁控股 （02772） 11月合約銷售為180億元，按年增12.5%，合約銷售面積約144.2萬平方米，11月平均銷售價格為每平方米12500元。首11個月累計合約銷售為1,487億元，按年增13.9%，合約銷售面積為1,187萬平方米，平均銷售價格為每平方米12500元。

中駿集團 （01966） 11月合約銷售為102.2億元，按年增長6%，合同銷售面積為102萬平方米，按年增長81%，11月平均銷售價格為每平方米10,009元。首11個月累計合約銷售為903.7億元，按年增長28%，累計合同銷售面積為646萬平方米，按年升17%，平均銷售價格為每平方米13,987元。

碧桂園 （02007） 11月股東權益的合同銷售金額約571.4億元，按年減少5%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約661萬平方米，按年減少8.98%。

萬科 （02202） 11月實現合同銷售面積394.4萬平方米，合同銷售金額575.4億元，按年增5.5%。首11個月累計實現合同銷售面積4,025.3萬平方米，合同銷售6,026.1億元，按年增5.1%。

首創置業 （02868） 11月簽約金額約54.9億元，按年跌36.8%，簽約面積約26.6萬平方米，首11個月累計實現簽約金額約601.1億元，按年跌12.7%，完成全年銷售目標800億元的75%，簽約面積約231.0萬平方米。

正榮地產 （06158） 11月合約銷售金額約為150.39億元，按年增長11.39%，合約銷售建築面積約為92.5萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,300元。首11個月合約銷售金額約為1,248.12億元，按年增長7.1%，意味完成全年銷售目標約89%，合約銷售建築面積約為791.7萬平方米，合約平均售價約為每平方米15,800元。

雅居樂 （03383） 11月的預售金額為110.4億元，按年增24.3%，而對應建築面積為85.7萬平方米，平均價為每平方米人民幣12,878元。首11個月預售金額合計為1,158.2億元，按年增6.1%，意味已完成全年銷售目標約96.5%，而對應建築面積為863.8萬平方米，平均價為每平方米13,408元。

越秀地產 （00123） 11月合同銷售約為110.74億元，按年上升約42%，實現合同銷售面積約為41.53萬平方米，按年上升約16%。首11個月累計合同銷售額約844.16億元，按年上升約40%，意味完成全年銷售目標802億元的105%，累計合同銷售面積約335.12萬平方米，按年上升約20%。

中國恒大 （03333） 11月合約銷售金額460.7億元，按年增24.3%，合約銷售面積為509.0萬平方米，按年增31.7%。首11個月累計合約銷售金額6,786.6億元，按年增16.9%，意味集團已超額完成6,500億元人民幣的年度合約銷售目標，完成率為104.4%；累計合約銷售面積7,575.4萬平方米，按年增長約34.5%。

合景泰富 （01813） 11月預售額為122.61億元，按年增加42.1%，預售建築面積約為72.3萬平方米，按年增加38%。

花樣年 （01777） 11月銷售額約49.52億元，按年增長21.08%，相應已售建築面積為28.6萬平方米，平均售價為平方米17324元。首11個月累計銷售額為431.68億元，，按年增長41.5%，相應已售建築面積為298.8萬平方米，平均售價為平方米14448元。集團已完成全年銷售目標450億元的95.9%。

德信中國 （02019） 11月合約銷售金額約76.8億元，按年增64.1%，合約銷售面積約43.6萬平方米，首11個月累計合約銷售金額約551.2億元，按年增35%，意味完成全年銷售目標約69%，累計合約銷售面積約258.4萬平方米。

大發地產 （06111） 首11個月實現累計合同銷售金額約為263.03億元，累計合同銷售面積為175.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米約14,981元。大發地產已超額完成全年銷售目標。

中國奧園 （03883） 11月物業合同銷售額約152.5億元，按年增長21%。首11個月物業合同銷售額累計約1,137.6億元，按年增長12%，意味已完成全年銷售目標約86%。

融信中國 （03301） 11月總合約銷售額約為188.36億元，合約建築面積約為94.3萬平方米，平均合約售價約為每平方米19,965元。首11個月總合約銷售額約為1336.68億元，合約建築面積約為622.3萬平方米，平均合約售價約為每平方米21,478元。

當代置業 （01107） 11月合約銷售額約50.1億元，按年增42.3%，其中物業合約銷售額約49.6億元。首11個月合約銷售額約369.6億元，按年增16.4%，其中物業合約銷售額約364.8億元。當代置業已完成全年銷售目標500億元的近74%。

景瑞控股 （01862） 11月的合約簽約銷售額約為31.15億元，按年微增0.5%，合同銷售面積約為16.1萬平方米，合同銷售均價約19,325元。首11個月累計合約簽約銷售額約219.95億元，按年增6.6%，合同銷售面積約為102.3萬平方米，合同銷售均價約21,491元。

富力地產 （02777） 11月權益合約銷售總金額約為146億元，按年升7%，銷售面積達約121.9萬平方米，按年跌下降5%。首11個月權益合約銷售約1,172.8億元，意味完成全年權益協議銷售目標1520億元的77%，銷售面積達約993萬平方米。

中國金茂 （00817） 11月簽約銷售金額199.8億元，簽約銷售建築面積約77萬平方米。首11個月集團累計取得簽約銷售金額共計2003億元，已完成全年銷售目標2000億元。

佳兆業 （01638） 11月合約銷售125.3億元，按年增加約4.4%，合約建築面積增16.2%至71.1萬平方米。首11個月累計合約銷售902.16億元，按年增20.1%，完成千億銷售目標約9成，合約建築面積約521.4萬平方米，按年升27.6%，平均售價跌5.9%至每平方米17302元。

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編輯：袁諾曦