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【可持續發展】港交所成立可持續及綠色交易所「STAGE」　初期涵蓋29隻相關投資產品

股市 17:46 2020/12/01

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港交所市場主管姚嘉仁表示，亞洲區可持續金融的增長潛力無限，投資者對有關方面的資訊及可靠的ESG訊息數據亦有迫切需求。

港交所 （00388） 宣布，正式成立可持續及綠色交易所「STAGE」。港交指，STAGE為亞洲首個多元資產類別可持續金融產品平台，將促進亞洲區內可持續金融生態圈發展，提高可持續金融相關產品及資訊流通及訊息透明度，支持香港政府實現發展成爲區域綠色金融中心的目標 。

STAGE平台設有網上產品資訊庫，推出初期涵蓋29隻在港交所上市、由亞洲領先企業發行的可持續發展金融產品，包括公共事業、交通運輸、房地產發展以至金融服務等多個行業發行的可持續發展、綠色及轉型債券，以及ESG相關的交易所產品。產品涵蓋範圍日後會逐漸擴大至香港及其他地區不同行業發行人、多資產類別。

新世界早前完成可持續發展目標掛鈎的利率掉期交易【下一頁】

STAGE平台資訊及數據可成籌集資金的衡量基準

加入STAGE的發行人可在STAGE平台提供更多有關其可持續投資產品的資訊，同時亦須就有關可持續投資產品作更多的自願披露，例如所得款項用途報告、發行後的年度報告等，方便投資者更便捷掌握區域内有關可持續投資的可靠資訊。

港交所指，這些資訊及數據亦可用作發行人為可持續項目籌集資金的衡量基準，也有助可持續發展考量標準的規範化。

金管局倡簡化跨境綠債發行【下一頁】

亞洲可持續投資佔全球不足1%

目前全球可持續金融市場方面的投資約30萬億美元，但亞洲的佔比不到1%。港交所市場主管姚嘉仁表示，亞洲區可持續金融的增長潛力無限，投資者對有關方面的資訊及可靠的ESG訊息數據亦有迫切需求，「STAGE將連接市場參與者，發行人和投資者，為可靠的可持續金融產品和數據提供一站式服務」。

港交所所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺指，希望透過設立STAGE，提高綠色及可持續投資產品的知名度、流通、可用數據及透明度，支持亞洲可持續金融市場進一步增長。

相關文章：【可持續發展】滙豐與中電源動合作應用太陽能發電　將為滙豐帶來上網電價收入

相關文章：【可持續發展】金管局明年上半年就綠色金融監管展開諮詢

 

編輯：陳韻妍

可持續發展 投資產品 ESG 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 香港 金融服務 可持續投資 綠色金融
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