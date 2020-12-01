【營人物語@iM網欄】 只要識得揀 BBQ也可以食得健康豐富

這天，我們相約到Helen家去燒烤；燒烤前，我們先到超市買食材。Amy走到凍肉櫃前，嚷著說：「我最愛的廚師腸！最少要買兩包！」Helen回應：「我要黑椒牛扒、蜜汁雞翼、紅腸...，還有棉花糖！」我不禁揶揄他們：「你倆說近來增重不少，還選這些通通屬高脂肪、高熱量的食物！而且，這些食物亦具致癌風險。」

Amy尷尬笑說：「的確要顧及體重的問題...，但難得來燒烤，別吃得太乏味吧！」

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我反駁：「健康燒烤也可以很豐富的；大家平日燒烤，經常會選經醃製或加工製的肉類，脂肪含量高；其實不妨多選新鮮且低脂肪的肉類如西冷牛扒、無骨豬扒、去皮雞扒或海鮮（魚、海蝦、蜆等）；想選擇丸類的話，白魚蛋、牛丸、龍蝦丸等含較低脂肪。」

我續說：「除肉類外，五穀亦是均衡飲食的重要一環；我們可預備蕃薯、粟米等，並用上錫紙包著烤焗。還有，蔬菜類如金菇、青紅黃椒、蘆筍等，亦十分適合燒烤食用，風味絕不遜於高脂肪的肉類。」

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「另外，可預備新鮮調味料如蒜頭、香草、胡椒粉、海鹽等代替其他高脂肪、高鈉質醬料。」

Helen笑說：「要有燒烤風味，蜜糖是不可缺少的呢！」

我哈哈笑說：「好！但如想減少糖份及卡路里的攝取，我們可將蜜糖加水稀釋，然後放入噴壺中，噴上食物表面。」

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錫紙也是燒烤不可或缺的，炭在燒烤過程中會釋出致癌物質—多環芳香族碳氫化合物(PAH），用錫紙把食物包裹，放在炭火旁燒，有助避免食物直接接觸火焰，減少攝入有害物質。

轉瞬間，我們的購物車已放滿大大小小的食材及調味料，Amy大叫：「我們還未買飲品呢！」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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