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【英國疫情】高文浩拒列接種疫苗 為進入特定場所條件

環球社會熱點 18:04 2020/12/01

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高文浩指無必要強制民眾接種新冠疫苗，才可進入特定場所。

新冠疫苗有望於短期内面世，英國疫苗大臣曾表示如民眾不接種新冠疫苗，不排除會遭拒絕進入酒吧餐廳等場所。但英國內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）周二（1日）作出否認，稱他認為沒有需要作出強制。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前委任商務部初級部長扎哈維（Nadhim Zahawi），負責疫苗接種計劃。扎哈維周一（11月30日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，民眾可自行決定是否接種疫苗，但基於接種疫苗對家庭及社區都有好處，將驅使民眾決定接種。

扎哈維更表示，政府不排除推行「免疫護照」（immunity passport）措施：

我認為你或會發現餐廳、酒吧、戲院和體育館等場所，可能將會使用這個系統。

（I think you'll probably find that restaurants and bars and cinemas and other venues, sports venues, will probably also use that system.）

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但高文浩周二表示，他認為盡可能讓更多人接種新冠疫苗固然很重要，但他認為無必要強制民眾需持有免疫護照，才可進入戲院或入場觀看體育賽事。

高文浩同時表示，政府不考慮實施第三次封城，認為按目前的情況而言沒有這個需要。

責任編輯：鄭錦玲

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