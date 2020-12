【英國疫情】高文浩拒列接種疫苗 為進入特定場所條件

新冠疫苗有望於短期内面世,英國疫苗大臣曾表示如民眾不接種新冠疫苗,不排除會遭拒絕進入酒吧餐廳等場所。但英國內閣事務大臣高文浩(Michael Gove)周二(1日)作出否認,稱他認為沒有需要作出強制。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)早前委任商務部初級部長扎哈維(Nadhim Zahawi),負責疫苗接種計劃。扎哈維周一(11月30日)接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示,民眾可自行決定是否接種疫苗,但基於接種疫苗對家庭及社區都有好處,將驅使民眾決定接種。

扎哈維更表示,政府不排除推行「免疫護照」(immunity passport)措施:

我認為你或會發現餐廳、酒吧、戲院和體育館等場所,可能將會使用這個系統。

(I think you'll probably find that restaurants and bars and cinemas and other venues, sports venues, will probably also use that system.)