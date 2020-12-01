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【濠賭股】11月賭收未見明顯改善　瑞信提醒市場或高估復甦程速度

股樓投資 17:41 2020/12/01

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澳門公布11月博彩收入按年跌71%至67億澳門元，符合市場預期。瑞信指，雖然內地已開放全國到澳門個人遊簽證近兩個月，但11月的行業博彩收入較10月按年跌73%只是輕微改善，認為市場對濠賭股反彈過分樂觀。

瑞信指，行業11月的每日平均收入為2.25億澳門元，為去年水平的三成，較10月略見改善。該行又指，實際上簽證並未如疫情前順暢，自助出入境的設備尚未重開。另外，澳門賭客的平均支出仍然偏低。因此，瑞信對濠賭股仍然是審慎，雖然長遠前景仍然正面，但短期內復甦未必如市場預期般樂觀，而且現價尚未計及跨境賭博活動收緊及貴賓廳業務轉弱的因素。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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