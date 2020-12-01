【過勞城市】Work-life balance城市調查 香港倒數第6成過勞城市之最

人人都希望可以做到工作與生活平衡（Work-life Balance），但對於香港的打工仔而言，工時之高，實在難以達到平衝。美國手機保安技術公司KISI最近發表《2020年工作與生活平衡城市排行榜》，在全球50個城市中，挪威首都奧斯陸以總分100居於榜首，香港則位列出45位，為倒數第6名，更成為過勞城市之最。

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調查按工作壓力、社會保障、城市宜居度及新冠肺炎這4大部分，合共19項因素，總結出城市的工作與生活平衡指數。在50個城市中，排名首5位的地市除奧斯陸之外，依次是芬蘭首都赫爾辛基、丹麥首都哥本哈根、德國漢堡及德國首都柏林。

奧斯陸的僱員每周工作39.9小時，僅得5%的奧斯陸人會每周工作超過48小時。香港情況則有多達29.9%的港人每周工作超過48小時，屬50個城市當中最多，成為全球勞累過度人口最多的城市。

位於榜尾的第46至50位的5個城市，順序分別為阿根廷首都布宜諾斯艾利斯、馬來西亞吉隆坡、匈牙利首都布達佩斯、意大利米蘭及南韓首爾。

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責任編輯：楊子瑩