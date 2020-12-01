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網民想買泰國樓 網友：「樓花居多風險大？」

環球政經 17:39 2020/12/01

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看著香港樓價持續高企，除了在本地默默努力之外，也有不少人開始留意外國樓房市場，希望轉個投資策略，創造被動收入。有網民在討論區發起討論，表示近來開始留意泰國樓市，更詢問其他網友意見，問他們如何看待泰國樓市。

【樓市熱話】網友反對興建公共房屋 ：「越多公屋 私樓越貴」：【下一頁

不少網友指泰國流行買樓花，也就是未興建完成的樓盤，有一定風險。另外網友認為購買大發展商興建的樓宇，以及找可信的經紀代理，將風險減到最低。

【樓市熱話】公務員輪候公屋要等36年 網民：一人單位退休都未排到：【下一頁

有網友則補充樓花大多數是外國股東參與的建築商，其實泰國的現樓也有不少，不過集中在二手市場而已。不少網友都看中泰國的低物價，適合港人移居，有升值潛力。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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