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【配股潮】小米開市前停牌　配股、發可換股債集資逾300億　（第四版）

股市 09:07 2020/12/02

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小米近日捷報頻傳，公司即批股集資。

小米集團 （01810） 昨以配售新股、發行可換股債券，從市場大舉集資逾300億元。小米今早開市前停牌。據銷售文件顯示，小米擬以先舊後新方式配售10億股新股，每股介乎23.7至24.5元，以小米周二收市價26.15元計算，配售價折讓約6.3%至9.4%，小米配股集資最多約245億元。

多隻港股於年底前配股，詳情可按下圖了解

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截至上周五（11月27日），小米有約46.9億股「一股10票」A類股份，194.5億股「一股一票」B類股份，小米配股規模相當於已擴大後總股本4%。

小米林斌轉換8成不同權股份成「同股同權」 雷軍投票權大增至逾3分之2，詳情可見【下一頁】

另外，小米發行總值8.55億美元（約66.7億港元）的7年期零息可換股債券，換股價折讓約42.5%至52.5%，投資者可於5年後行使認沽期權。

銷售文件指，小米是次配售集資，資金將用作加強經營資本以拓展業務，投資於主要市場以擴大市場佔有率，用於戰略生態系統投資及其他一般企業用途。

小米是次融資安排行為瑞信、高盛、摩根大通及摩根士丹利。

小米是次集資規模不少，小米2018年在港發行新股並有原有股東套現，當時小米公告，預計從全球發售所得款項淨額約為239.748億元，連同後來行使超額配股權分配3.27億股，另集55.6億元，小米IPO當時淨集資295億元。

（第四版加入小米2018年IPO集資比較，第三版加入可換股債；第二版加入資金用途）

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編輯：陳韻妍

香港股票 小米集團－W（01810） 集資 小米 配售

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