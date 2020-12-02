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【配股潮】小米配股發CB集資合共311億元　復牌跌逾9%（第五版）

股市 13:02 2020/12/02

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小米近日捷報頻傳，公司即批股集資。

小米集團 （01810） 公布，擬以先舊後新方式，以每股23.7元配售10億股，集資30.1億美元（約240億元）。根據昨日傳出的銷售文件，小米每股配股售介乎23.7至24.5元，意味以下限範圍定價，較周二收市價26.15元，折讓9.4%。小米發行B類普通股的8.55億美元於2027年到期零息有擔保可換股債券，初步換股價每股36.74元。

小米兩個融資項目所得款項淨額合共約39.9億美元（311億港元），午後復牌後，股價急挫逾9%，一度失守配股價。

小米股價大跌，反是入場好機會？【下一頁】

多隻港股於年底前配股，詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大
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截至上周五（11月27日），小米有約46.9億股「一股10票」A類股份，194.5億股「一股一票」B類股份，小米配股規模相當於已擴大後總股本4%，涉投票權約1.5%。上述CB獲悉數轉換後，可轉換為1.8億股，相當於擴大後股本約0.7%及投票權約 0.3%。

小米林斌轉換8成不同權股份成「同股同權」 雷軍投票權大增至逾3分之2，詳情可見【下一頁】

集資所得擬用作增加營運資金以擴大業務；投資以增加主要市場的市場份額；投資戰略生態系統；及其他一般公司用途。

小米是次融資安排行為瑞信、高盛、摩根大通及摩根士丹利。

小米是次集資規模不少，小米2018年在港發行新股並有原有股東套現，當時小米公告，預計從全球發售所得款項淨額約為239.748億元，連同後來行使超額配股權分配3.27億股，另集55.6億元，小米IPO當時淨集資295億元。

（第六版加入通告內容；第五版更新配股價；第四版加入小米2018年IPO集資比較，第三版加入可換股債；第二版加入資金用途）

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編輯：陳韻妍

香港股票 小米集團－W（01810） 集資 小米 配售

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