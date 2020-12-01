【2020 稅貸戰】17間金融機構已推稅貸計劃 8間稅貸息率低於2厘

▲ 17間金融機構已推稅貸，集友今天應戰，保持去年的2.6厘。

再有銀行在疫市下相繼推出税務貸款，集友今天（12月1日）新推名為「貸合適」的税貸計劃，最平息2.6厘，沒跟大隊減價，這中資行享低息最少要借100萬元，以及按還款期12個月計算，條款跟上年相若。總覽已出招的17間業界，今年受美國放水（QE）的超低息宏觀大環境下，大部分已減息。至今有3間中資行企硬沒減稅貸息，包括︰招商永隆保持上年的2.91厘，南洋商業銀行也維持2.92厘；後者乃迄今傳統銀行中、屬全城最高息；至於集友的2.6厘，乃傳統銀行中第3高。

17間金融機構已推稅貸優惠，條款可按下圖了解

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不過，若把財務公司也計及在內，「財仔」為首間衝破3厘稅貸息，暫為冠絕全城是AEON信貸財務，其稅貸息為3.13厘。

此外，另有兩間大行更逆市加息，但即使上調息率，旗下新息率仍處於中下游水平，如今年加息的工銀亞洲，目前最低息僅1.97厘；同樣，星展加息後亦為2.01厘，除了撼贏中小業界外；相比滙豐的2.02厘，上述兩行加息後仍低於龍頭發鈔行。

論及今年稅貸息劈幅最勁，要數富邦稅貸年利率狠削逾一厘，至1.28厘，因而取代大新 （02356） ，膺今年的殺價王。另方面，單以分行較多的大行較量，亦以中銀香港的1.59厘為最低；緊接其後是渣打的1.75厘；而東亞 （00023） 及花旗齊為1.78厘，以及工銀亞洲的1.97厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪