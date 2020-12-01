內地客上季新造保費跌幅收窄 友邦全日升近4%

保監局日前公布今年首三季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到4,611億元，較去年同期增長5.5%。同期有效長期業務的保費收入總額按年增加5.1%至4,127億元。一般保險業務的毛保費則按年增加9.3%至485億元。

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至於內地訪港客業務方面，由於跨境人流持續受到限制，源自內地訪客的第三季新造保單保費收縮68.3%至2.66億元，以首三季計則累積下跌81.9%至65億元。由於內地客保費跌幅收窄，向來以本港市場為新業務價值主要貢獻地的友邦保險(01299)，今日造好成為大市火車頭，全日收報88.2元大升3.8%。另一保險股宏利金融(00945)全日亦升1.8%報133元。

內地訪客佔個人業務總額6.6％。此顧客群組投保的保單中約98％以非整付方式支付，即非一筆過支付，而危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為48％、36％和5％。

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