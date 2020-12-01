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【租樓理財】情侶鋤租成功　低市價租浪澄灣　享高層全海景　嘆二人世界

股樓投資 17:05 2020/12/01

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住宅租金持續受壓，就連高層海景單位也要低市價出租。香港置業薛春華說，市區優質盤備受追捧，奧運站浪澄灣6座極高層A室，兩房間隔，實用面積548平方呎，月租原叫價24,000元，放租數月後吸引外區客洽詢，終減租2,500元，以月租21,500元租出，實用呎租約39.2元，低市價約9%。

【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題【下一頁】 

據悉，新租客為情侶，心儀單位位於高層，享全海景，睇樓三次後，便決定承租。翻查紀錄，上月初，香港置業許鷹傑說，浪澄灣6座低層A室，兩房間隔，望海景及內園景，以21,000元租出。換言之，上述情侶遲租約一個月，但每月只花多500元，便享更開揚的景觀。

雖然業主低市價出租單位，但資料顯示，業主於2011年3月購入上址，當時購入價約707萬元，以月租21,500元計，現享約3.6厘的租金回報。

【租樓理財】地鐵站上蓋　享維港景　夫婦大膽講價　低市價半成租【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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