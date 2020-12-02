【香港地產風雲@iM網欄】想搭時光機掃平樓？容易上車的60年代

今日講嘅topic係：容易上車的60年代

曾經有一個好荀嘅樓盤擺在我眼前，我無去珍惜，等到無咗先後悔莫及，塵世間最痛苦的事莫過於此，如果上天可以比我一個再嚟一次嘅機會，我希望能對發展商講我要買，如果係都要喺合約上加一個數字嘅話，我希望係10間。

汶睎很喜歡看這類舊年代的香港歷史，很多老香港人都會説舊社會如何如何好，今日就來看看60年代的樓盤廣告。

60年前，香港經歷了戰後和難民潮，跟隨過去十年的經濟步伐，製造業繼續發展與擴張。雖然香港在這十年長期處於局勢不穩，期間因為天氣乾旱導致香港須要連續制水，亦有造成嚴重傷亡的六七暴動，但香港經濟在局勢不穩中仍穩步成長，並在下個十年成為亞洲四小龍，逐漸發展為先進經濟體。

人口大量增長下，住屋也越來越有需求，有很多小型發展商應運而生。我們回看當時報紙上的樓盤廣告，發現很多樓都是一萬多就有一間，而再看一下當時普通工人的月薪原來也有200-300元，感覺買樓也不是那麼困難。當然講笑咁講，有時光機就一定番去掃貨。

其實如果有讀者有興趣享受這種搭時光機掃平樓的感覺，我們可以放眼海外一些有發展潛力的較落後國家，你會發現發達的機會就在你眼前。

汶睎在幾年前開始有留意東南亞國家的發展，在一帶一路政策下，短短幾年就急速改變，大家有心做大亨的話，可以和汶睎聯絡。

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作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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