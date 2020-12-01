【營銷智慧@iM網欄】網店落廣告完全無效 問題出在那裡？

上星期提到，如800元內的商品要經Facebook渠道宣傳，每張訂單的廣告成本大概是150元左。這個數字是筆者和業界過往的經驗所得，但對很多初涉電商的商家來說，社交平台的宣傳卻有機會完全無效，背後原因何在?首先讀者要明白，社交平台的廣告失效，原因不外乎廣告設定和廣告內容，而大部份新手在優化廣告時都只會重視廣告設定。

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不過坦白說，以香港的市場規模，任你的廣告設定再精準，頂多只可節省10-20%的廣告成本。要留意，以上所說只是「節省」，並非由無效變成有效。既然廣告設定不能大幅增加銷售額，那問題一定是出在廣告內容之上？

無可否認，相對廣告設定，更大的問題是出在沒有以合適內容瞄準客戶群，而之所以商家無法做出合適的廣告內容，是因為產品本身也有問題。筆者經常被人問到：「別人也是售賣同一件產品，為何他們銷情那麼好，我的產品卻賣不出。」所謂「商場如戰場」，別人早你半年銷售就是早了半年，這段時間所累積的品牌效應已比你優勝，其次定價過於昂貴也是影響銷售的原因之一，所以要解決廣告問題，首先要由確保產品定價和銷售策略沒有問題。

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筆者在此便推薦一個測試定價和銷售策略的方法。在開始時，先以成本價測試銷情，如果連成本價也沒有人賣，那麼該產品也難以在市場上立足，或許要換換銷售策略。假設以成本價發售大受歡迎，即是問題出在定價之上，屆時只要逐漸提高定價至最多人購買的水平便可。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。 如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。



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