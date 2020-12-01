【2021展望】富達國際：疫苗推出時間或太遲　留意美國經濟復甦背後的暗湧

▲ 據富達國際早前調查，在成熟經濟體中，今年政府債務佔GDP比率已達到二戰後經濟蕭條時的水平。

富達國際全球資產管理首席投資官Andrew McCaffery指，雖然新冠病毒疫苗推出後能造好市場，但他擔憂疫苗推出的時間或會來得太遲，未能阻止美國另一波疫情爆發，加上美國國會可能處於分裂狀態，市場或對未來經濟預測過份樂觀，投資者需留意目前美國經濟復甦背後的暗湧。

麥樸思認為，疫苗的心理作用已可令明年經濟亮麗【下一頁】

McCaffery預測，即使疫苗推出後，美國仍需等待時間普及疫苗，期間如果美國政府推出更多限制措施，或美國國會未能就刺激經濟方案達成共識，恐怕美國經濟短期內將出現雙底衰退危機。他續稱，現時美國採取較為溫和的財政政策，只能部分紓緩經濟狀況，中期將視乎如何處理債務。

部分美國大型股估值脫離現實

股市方面，他指，現時部分美國大型股估值脫離現實，當中部分大型股市盈率更超過100倍，除非這些大型股明年盈利能符合現時市場預期，否則股價前景仍然脆弱。

羅奇指，美元貶值僅處初段，經濟或陷雙底衰退【下一頁】

據富達國際早前調查，在成熟經濟體中，今年政府債務佔GDP比率已達到二戰後經濟蕭條時的水平，美國聯儲局、歐洲央行和日本央行均買入了超過5成的政府債，疫情所帶來的債務危機或被低估。

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編輯﹕賴奕羚