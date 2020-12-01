  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021展望】富達國際：疫苗推出時間或太遲　留意美國經濟復甦背後的暗湧

宏觀解讀 17:56 2020/12/01

分享：

據富達國際早前調查，在成熟經濟體中，今年政府債務佔GDP比率已達到二戰後經濟蕭條時的水平。

富達國際全球資產管理首席投資官Andrew McCaffery指，雖然新冠病毒疫苗推出後能造好市場，但他擔憂疫苗推出的時間或會來得太遲，未能阻止美國另一波疫情爆發，加上美國國會可能處於分裂狀態，市場或對未來經濟預測過份樂觀，投資者需留意目前美國經濟復甦背後的暗湧。

麥樸思認為，疫苗的心理作用已可令明年經濟亮麗【下一頁】

McCaffery預測，即使疫苗推出後，美國仍需等待時間普及疫苗，期間如果美國政府推出更多限制措施，或美國國會未能就刺激經濟方案達成共識，恐怕美國經濟短期內將出現雙底衰退危機。他續稱，現時美國採取較為溫和的財政政策，只能部分紓緩經濟狀況，中期將視乎如何處理債務。

部分美國大型股估值脫離現實

股市方面，他指，現時部分美國大型股估值脫離現實，當中部分大型股市盈率更超過100倍，除非這些大型股明年盈利能符合現時市場預期，否則股價前景仍然脆弱。

羅奇指，美元貶值僅處初段，經濟或陷雙底衰退【下一頁】

據富達國際早前調查，在成熟經濟體中，今年政府債務佔GDP比率已達到二戰後經濟蕭條時的水平，美國聯儲局、歐洲央行和日本央行均買入了超過5成的政府債，疫情所帶來的債務危機或被低估。

相關文章：【2021展望】張憶東：明年港股性價比較A股更高、料見指數牛市　精選三大投資主綫

相關文章：【2021展望】景順︰明年中國GDP料增長8%　市場增長吸引資金配置A股

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！
編輯﹕賴奕羚

香港股票 經濟 經濟衰退 富達

上一篇文章

【港元定期存款】集友1年港元定存息減至0.82厘 仍居高息榜榜首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【新股IPO】京東健康6618截飛　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618截飛　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元