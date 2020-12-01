Google Play香港2020年度排行榜　健身App疫下崛起

▲ Google Play香港今（1日）揭曉2020年度最佳排行榜 ，包括最佳應用程式、最佳遊戲、以及由Google Play 用戶投選的最受歡迎獎項。

隨著12月到來，Google Play香港今（1日）揭曉2020年度最佳排行榜 ，包括最佳應用程式、最佳遊戲、以及由Google Play用戶投選的最受歡迎獎項。而在2020年，顯然因為疫情促使一些有趣的趨勢，如手機遊戲、健身工具等均榜上有名。

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據Google資料顯示，健身程式「Nüli-居家與重訓課表」獲選為Google Play香港2020年度最佳應用程式。該程式主要提供多元化健身訓練計劃、實用的動作示範影片和姿勢重點解說。用戶可按照訓練課程，配合建議食譜，在家鍛鍊身體，達成健身目標。

▲ 「Nüli-居家與重訓課表 」成為Google Play香港2020年度最佳應用程式。（Google資料圖片）

至於最佳遊戲方面就由「原神」奪得。原神是一款驚險刺激的角色扮演 （RPG）遊戲，玩家可深入「提瓦特」 幻想世界，解開錯綜複雜的疑團，找回失散多年的親人。值得一提的是，今年最佳獨立製作遊戲的得獎者，其中兩間更是香港獨立製作遊戲團隊，當中包括推出回合制卡牌對戰遊戲的Realm of Alters ，以及製作像素風格遊戲的PIXTICLE。

▲ 至於年度最佳遊戲方面就由「原神」奪得。（Google資料圖片）

因應疫情新常態，不少商業協作類別的應用程式，成為遙距工作需求下的重要工具。例如「Microsoft Office」及「ZOOM Cloud Meetings」，前者更被票選為「最受歡迎應用程式」。

值得一提的是，由即日起至12月15日，凡下載 Google Play 香港 2020 年度最佳應用程式「Nüli-居家與重訓課表」、Google Play香港用戶投選最受歡迎應用程式 「好眠」、「Microsoft Office」 及 「Cake - 免費英語會話」 ，即可賺取10分 Google Play Points；同時即日起至12月7日期間，在Google Play香港2020年度最佳遊戲「原神」，以及Google Play 香港投選最受歡迎遊戲「灌籃高手」及「守望傳說」中購買，更可享有高達四倍 Google Play Points 積分禮遇。

責任編輯：曾曉汶