【港元定期存款】集友1年港元定存息減至0.82厘 仍居高息榜榜首

甫踏入12月，兩間大小銀行齊減港元定期存款息率，包括素來擅打高息牌的集友，今天（12月1日）調低一年存息0.03厘，新息率至0.82厘。東亞 （00023） 則微削138天短存0.01厘，新報0.46厘。計及昨天（11月30日）已有4行減息，例如渣打下調6個月年息0.05厘，新息率報0.25厘；工銀亞洲更全面調低短中長息，信銀國際及天星（Airstar Bank）則向半年或以下的較短存開刀。

中長期港元定存最高息率有幾多？可按下圖了解

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在跨月度的短短兩天內，合共有6行追趕降息的尾班車。專家以第4波疫情突來襲，旅行社及傳媒機構於保就業即完，便各自裁員逾百人，遂料銀行在寒冬下須鬥打守勢波，首重嚴控成本，暫拒盲目逆市加息搶存。

雖然月結已過，但一個月拆息今天不跌反升，更已5連揚，新報0.15厘。與此同時，業界的減息浪惡化，綜觀11月內，逾10多間銀行減息，包括第4季首次出手的中銀香港 （02388） 及滙豐；不少更是一減再減，比方恒生 （00011） 及渣打於上月已3度削息；渣打更把一個月港元定存息累削0.13厘，至乍現0.05厘低位。

再者，傳統銀行的削息浪亦蔓延至虛擬銀行，天星（Airstar Bank）昨天調低3個月及半年期港元定存息率0.05厘，新息率齊報1.05厘。盡管降幅輕微，但旗下3個月年息失落三甲列，由競敵眾安（ZA Bank）的1.08厘取代。僅大新 （02356） 扒逆水獨加，昨再上調3個月港元定存息0.1厘至0.9厘。不過，大新息率亦無法挑戰同期由工銀亞洲提供，冠絕全城的5.2厘的港元定存息。

大眾財務半年港元定存息1.1厘 同期最高

經11月至今的新一輪劈息潮，現時短中期的高息榜稍變，如天星的半年港元定存息亦失守冠軍，滑落一級至亞軍；榜首由「財仔」大眾財務的1.1厘雄霸。至於長息方面，集友自11月至今已多番減息；然而，這中資行最新的0.82厘，減極仍雄霸一年期之首，險勝天星的0.8厘。

華僑永亨經濟師李若凡認為，以本港疫情惡化，政府再加辣收緊社交距離，恐拖慢經濟復甦；銀行對借貸更審慎，難免對高息吸存有保留。

業界又指，金管局剛公布10月份港元存款急彈9.8%；撇除新股因素，亦錄得3.1%升幅，凸顯不少銀行於第3季以高息，搶攻政府向市民派錢一萬元，涉資逾百億元商機已達標。

此外，比併市面逾20間業界，現僅得工銀亞洲的3個月年息5.2厘，在牌面上撼贏俗稱「長者iBond」的銀債3.5厘「保底息」。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪