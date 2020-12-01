  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】集友1年港元定存息減至0.82厘 仍居高息榜榜首

Hot Talk 18:04 2020/12/01

分享：

甫踏入12月，兩間大小銀行齊減港元定期存款息率，包括素來擅打高息牌的集友，今天（12月1日）調低一年存息0.03厘，新息率至0.82厘。東亞 （00023） 則微削138天短存0.01厘，新報0.46厘。計及昨天（11月30日）已有4行減息，例如渣打下調6個月年息0.05厘，新息率報0.25厘；工銀亞洲更全面調低短中長息，信銀國際及天星（Airstar Bank）則向半年或以下的較短存開刀。

中長期港元定存最高息率有幾多？可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +4
    +3

在跨月度的短短兩天內，合共有6行追趕降息的尾班車。專家以第4波疫情突來襲，旅行社及傳媒機構於保就業即完，便各自裁員逾百人，遂料銀行在寒冬下須鬥打守勢波，首重嚴控成本，暫拒盲目逆市加息搶存。

雖然月結已過，但一個月拆息今天不跌反升，更已5連揚，新報0.15厘。與此同時，業界的減息浪惡化，綜觀11月內，逾10多間銀行減息，包括第4季首次出手的中銀香港 （02388） 及滙豐；不少更是一減再減，比方恒生 （00011） 及渣打於上月已3度削息；渣打更把一個月港元定存息累削0.13厘，至乍現0.05厘低位。

再者，傳統銀行的削息浪亦蔓延至虛擬銀行，天星（Airstar Bank）昨天調低3個月及半年期港元定存息率0.05厘，新息率齊報1.05厘。盡管降幅輕微，但旗下3個月年息失落三甲列，由競敵眾安（ZA Bank）的1.08厘取代。僅大新 （02356） 扒逆水獨加，昨再上調3個月港元定存息0.1厘至0.9厘。不過，大新息率亦無法挑戰同期由工銀亞洲提供，冠絕全城的5.2厘的港元定存息。

大眾財務半年港元定存息1.1厘 同期最高

經11月至今的新一輪劈息潮，現時短中期的高息榜稍變，如天星的半年港元定存息亦失守冠軍，滑落一級至亞軍；榜首由「財仔」大眾財務的1.1厘雄霸。至於長息方面，集友自11月至今已多番減息；然而，這中資行最新的0.82厘，減極仍雄霸一年期之首，險勝天星的0.8厘。

華僑永亨經濟師李若凡認為，以本港疫情惡化，政府再加辣收緊社交距離，恐拖慢經濟復甦；銀行對借貸更審慎，難免對高息吸存有保留。

業界又指，金管局剛公布10月份港元存款急彈9.8%；撇除新股因素，亦錄得3.1%升幅，凸顯不少銀行於第3季以高息，搶攻政府向市民派錢一萬元，涉資逾百億元商機已達標。

此外，比併市面逾20間業界，現僅得工銀亞洲的3個月年息5.2厘，在牌面上撼贏俗稱「長者iBond」的銀債3.5厘「保底息」。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

相關文章：【港元定期存款】半年港元定存息最高1.1厘 減息潮蔓延至虛擬銀行

【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

最新專欄文章 更多

【港元定期存款】半年港元定存息最高1.1厘 減息潮蔓延至虛擬銀行
2020/11/30
【港元定期存款】半年港元定存息最高1.1厘 減息潮蔓延至虛擬銀行
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
2020/11/29
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】中銀滙豐齊減港元定存息 邊間大行仲有最高息？
2020/11/26
【港元定期存款】中銀滙豐齊減港元定存息 邊間大行仲有最高息？
【港元定期存款】無懼焦點新股集逾百億 3中資行鬥減港元存息
2020/11/24
【港元定期存款】無懼焦點新股集逾百億 3中資行鬥減港元存息
【港元定期存款】中資行連環減港元定存息 半年期新息0.75厘仍守三甲
2020/11/23
【港元定期存款】中資行連環減港元定存息 半年期新息0.75厘仍守三甲
新冠肺炎疫情 定期存款 香港金融管理局 虛擬銀行 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 保就業 iBond 港元定期存款

上一篇文章

【恒指夜期】友邦、工行、平保齊升逾3%　恒指夜期跌13點（不斷更新）

下一篇文章

【2021展望】富達國際：疫苗推出時間或太遲　留意美國經濟復甦背後的暗湧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【新股IPO】京東健康6618截飛　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618截飛　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元