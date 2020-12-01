【聖誕優惠】海港城及時代廣場加碼推優惠活動　夥虛銀ZA Bank送電子優惠券

▲ 海港城及時代廣場加碼推優惠券活動 夥虛銀ZA Bank送電子優惠券

九龍倉置業 （01997） 旗下的海港城及時代廣場推出新一輪優惠推廣計劃。海港城及時代廣場表示，周二（12月1日）起至2021年1月10日，分別推出「Rewarding Every Day」及「Happy Rewards」優惠券換領活動，每次消費可賺取合共高達6.49萬元優惠券。是次活動亦與虛擬銀行ZA Bank 合作推出電子優惠券。

推廣活動覆蓋兩大商場逾480家商戶及餐廳，活動期間顧客於海港城及時代廣場每次消費可分別賺取總值高達20,750元優惠券及44,150元優惠券，當中包括全新推出的指定品牌及ZA Bank電子優惠券。

海港城 Rewarding Every Day

海港城表示，顧客同日消費每2,000元即可換領150元指定購物及美食優惠券，消費每5,000元可額外換領500元購物優惠券。逢周日獲雙倍獎賞，周一至周五（公眾假期外） 晚上6時後更可獲三倍獎賞。

海港城亦與超過40個品牌推出電子優惠券，同日消費滿2,000元可自選指定品牌100元電子優惠券；同日消費滿10,000元，可自選指定品牌500元電子優惠券。電子優惠券可與海港城 Rewarding Every Day 實體優惠券同時使用。

時代廣場 Happy Rewards

時代廣場Happy Rewards的優惠券適用於130家商戶，消費每滿800元，即可獲50元指定購物優惠券兩張及50元指定美食優惠券乙張；消費滿5,000元可同時額外換領500元購物優惠券兩張。逢周二及日晚上6時後、逢星期四及12月25至27日及31日全日消貴可享雙倍優惠券獎賞。此外，即日消費滿30,000元更可獲1,000元購物優惠券乙張。

ZA Bank電子優惠券

憑ZA Card於海港城及時代廣分別消費滿2,000元及800元可專享「HK$150 ZA Bank 電子優惠券」；於海港城消費滿5,000元可額外專享「HK$500 ZA Bank 電子優惠券」。

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編輯：袁諾曦