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【美股掘金】雅樂科技單日颷42%　中東語音軟件龍頭潛力何在？

股市 16:56 2020/12/01

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雅樂科技為中東語音社交程式龍頭。

內地擬加強規管直播行業，鬥魚（美︰DOYU）、虎牙（美︰HUYA）相關股份表現近期受壓。然而，有着中資背景的語音通訊應用程式公司雅樂科技（美︰YALA）卻於周一（11月30日）逆市大升42.5%，收報15.41美元。雅樂科技的旗下語音App「Yalla」是中東地區最為活躍的語音社交APP之一，用戶覆蓋全球100多個國家，在在中東及北非地區廣受歡迎。

除了這個語音社交App，雅樂科技亦有遊戲平台Yalla Ludo，主要產品為在中東地區廣受歡迎遊戲Ludo和Domino。作為中東市場的社交軟件龍頭之一，雅樂科技針對當地市場推出了各種本地化調整，包括用的多對多的聊天房模式，即每個進入聊天室的人都可以選擇發言或者圍觀，這相當於把中東地區傳統的聚會模式「majlis」綫上化。

雅樂科技成立於2016年，公司總部位於阿聯酋杜拜，在中國杭州亦設有研發部門。按2019年的收入計算，雅樂科技是是中東和北非地區最大的語音為社交網絡和娛樂平台。

中東市場潛力龐大

中東地區有20多個國家和地區，總人口超過5億，移動互聯網用戶逾2億。但在互聯網社交及娛樂方面，市場發展相對地落後。2019年，毛收入全球前50名的手機遊戲有阿拉伯文版本的比例僅為28%。

同期，月活躍用戶（MAU）全球前20名的社交網絡平台，有阿拉伯文版本的比例為65%，對應的英文版本均超過90%，針對中東地區本土化的社交平台和娛樂程式相對較少。

此外，中東和北非的社交網絡和娛樂市場規模已從2015年的14.4億美元增長到2019年的58.4億美元，複合增長率為41.9%。在高增長背後，帶來的是龐大的商機。

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編輯︰侯景成

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