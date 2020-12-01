下周起轉數快可綁定身份證號碼 僅限機構對個人轉帳

金管局宣佈，「轉數快」將新增以香港身份證號碼作為識別代號。由本周日起，市民可透過網上或手機銀行登記，綁定身份證號碼與銀行收款帳戶，以收取由機構發放的款項，如發放薪酬。因身份證號碼屬個人敏感資料，新功能不適用於個人對個人轉帳。

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金管局指，身份證號碼是獨一無二的永久性號碼，所以綁定銀行帳戶後，可以更方便地利用身份證號碼收取由機構發出的款項，較支票收款更有效率。亦可確保款項準確存入市民所持有的銀行帳戶，市民日後若想更改收款人戶口亦可自行處理。

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金管局高級助理總裁劉應彬指，轉數快推出兩年來，系統已經錄得635萬個登記以手機號碼、電郵地址或轉數快識別碼綁定帳戶作收款用途，顯示市民對使用轉數快識別代號收款有需求。此新功能可以進一步推動香港電子支付的發展。10月內，轉數快平均每天處理452,000宗實時交易，涉及44億港元及4,400萬元人民幣，較去年底上升兩倍，亦較系統推出首月上升8倍。

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