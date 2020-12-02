【櫻淘魔法棒@iM網欄】 入冬後 大馬士革玫瑰產品補濕好有效

產品介紹:

這個星期氣溫明顯下降，變得特別乾躁，保濕是很重要的一環，否則皮膚容易變乾，並且引起一連串的問題，加速老化，變得暗啞，更會出現細紋等情況。

最近朋友特別推介了 來自保加利亞大馬士革的RoseFace 玫瑰保濕產品，擁有90年的經驗。我對玫瑰產品情有獨鍾的原因是因為早兩年去巴爾幹半島旅遊，到訪過保加利亞那裡的玫瑰花，發現原來在全球登錄的上萬種玫瑰花品種中，保加利亞就種植了約七千多種，而在這七千多種玫瑰品種中，只有 3-4 種能夠提煉出極高品質的玫瑰精油，其中一種就是保加利亞主力種植的大馬士革玫瑰，也是讓保加利亞玫瑰精油揚名國際的品種。

一般市面上的玫瑰產品主要來自四種玫瑰品種，以來自保加利亞的大馬士革玫瑰最受到國際肯定。有人問為什麼保加利亞能夠種植出品質最優良的大馬士革玫瑰花？除了三百多年的種植經驗傳承、獨步的玫瑰精油提煉技術、保加利亞人民的熱情與堅持，還有得天獨厚的玫瑰種植環境 – 保加利亞玫瑰谷。保加利亞玫瑰谷提練出世界品質最好的玫瑰精油，世界性博覽會上奪得金牌，而目前世界上約 75% 的玫瑰精油皆來自「玫瑰王國」保加利亞。

RoseFace保加利亞玫瑰純露

RoseFace 品牌擁有以玫瑰成品的全系產品。玫瑰純露由保加利亞原裝進口，獨特技術將玫瑰花發酵，純露原液含有大馬士革玫瑰精油，飽和度更高，分子更小，具有迅速滲透吸收及超級補水的功效，令皮膚有臻白補水，細膩水嫩和緊膚的功效。

玫瑰蒸餾原液含多種維生素，葡萄糖，檸檬酸等多種營養物質。源自巴爾幹山脉溫泉水，含鈣，鎂等多種礦物質和微量元素，能舒緩肌膚，水潤充盈質感,增加皮膚天然保護能力。

據知，一滴玫瑰水就相等於44朵玫瑰花，所以玫瑰花油被稱為“精油之后”，精油沒有經過稀釋，亦無酒精，香精或防腐劑等添加劑。主要功效是調整女性內分泌，尤其是具有很好的美容護膚作用，能以內養外淡化斑點，改善皮膚乾燥恢復皮膚彈性和白晢。花水蘊含300多有效護膚成分的高濃度玫瑰純露，比普通水分子滲透力強，對於乾燥的肌膚更容易吸收，有顯著的補水效果。

玫瑰純露蘊含豐富的醇物質，能促進血液循環，清除自由基，其活性舒緩成份，有助舒緩皮膚的敏感不適。通過肌膚水油平衡，抑制過多油脂分泌，達到緊緻毛孔的作用，保加利亞玫瑰芳香能舒緩緊張情緒。不添加酒精，人工香料，醛釋放體，礦物油等人體有防腐劑。

價錢: 人民幣189/330ml

運費: 派寶集運5-8元

用家評價:

寶貝收到了，非常好，包裝也是高端大氣上檔次，以後還會光顧的，給五星好評

個人情況介紹：用在臉上吸收特別好，味道也特別好聞而且價格真的是太實惠了！很不錯

玫瑰純露水好用，補水效果明顯，皮膚吸收也快，這款玫瑰水是我用過最好用的，用後肌膚像喝了水一樣潤潤的，它裡面不含添加劑，純天然植物提取，用著健康，用了才知道好

RoseFace玫瑰精油皂

至於洗臉方面，我選用了RoseFace玫瑰精油皂約三個星期，感到不會乾燥，由於蘊含玫瑰花水及玫瑰花精由，皂體內含乾玫瑰花，泡沬柔和細膩，香型芬芳馥郁，清潔毛孔時，幫助軟化皮膚角質層，清潔後滋潤不緊綳，玫瑰花成分幫助鎂白平順肌膚。

產品擁有USDA 美國農業總局有機認証書，德國國家DAKKS 實驗室認証，以及保加利亞原產地証書。

價錢: 人民幣58/90克

運費: 派寶集運2-3元

用家評價:

• 香味挺好聞的，比較純正的玫瑰花精油味。

• 洗起來滑滑的，還是精油皂舒服

• 很香潤滑不干燥，好用

• 洗完不會乾，精油很足。

RoseFace玫瑰果油精華

入冬後，我個人好喜歡用精華油，而這支油除了有保濕鎖水，淡化細紋，滋養補水，舒緩修復，還有除紋和淡痕的功效。原因來自於Rose Canina 這款狗牙薔薇，是RoseFace 玫瑰純露的核心原料。純玫瑰果冷壓榨取萃取，精選保加利亞Rose Canina，早列入藥典，含有豐富的維他命C，不飽和脂肪酸，能促進膠原蛋白再生，嘭彈水潤，平滑紋路，修護印痕。

產品不含色素，無防腐劑，無礦物油，無酒精，無重金屬，無激素，嬰兒，孕婦及敏感肌膚都可以安心使用。

價錢: 人民幣198/20ml

運費: 派寶集運2-3元

RoseFace 100分鐘護膚面膜

有深層清潔，吸油排污，提亮膚色，深層補水的功效

價錢: 人民幣198/3片

運費: 派寶集運2-4元

RoseFace保加利亞玫瑰純露面膜

大馬士革玫瑰，深度補水，含有豐富的維生素，單寧酸，糖等護膚成份，深入肌膚補充水份及營養，改善乾燥缺水肌，使肌膚水潤柔滑。EGF 是人體內存在的一種生長因子，它的主要功能是抑制衰老基因，阻止皮膚衰老，使皮膚各組成份保持最佳生理狀態。高濃度玻尿酸鎖水及抗氧化，令皮膚保持水份充足，避免出現皮膚缺水。

價錢: 人民幣108/8片

運費: 派寶集運5-8元

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！