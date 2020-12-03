【藝文日常晴見@iM網欄】柔而不摧的「園境畫」

疫情久久未平，多個Art March的大型Art Fair、藝術文化活動與展覽也大受影響，延期的延期，取消的取消，幸好Fine Art Asia上星期順利在會展舉行，連同Hong Kong Spotlight by Art Basel和Christie’s無懼第四波疫情，讓一眾藝術愛好者一解心癮。

在眾多的作品中，先不說哪個作品藝術造詣最深、歷史美學最悠久或投資潛力最高，最讓我感動的是來自重慶藝術家吳笛笛的作品。

記得第一次看到吳的作品，是在2018年的Art Central，正值春天。看到《時間的落差 No.3》，單一座的山石穩重地懸浮在近白色的畫布中，幾十層綠色調子的鋪疊，呈現一種類似宣紙或汝瓷渲染的質感，那淡淡的顏色，如霧如夢盛載著濃濃的春意。這綠油油的質感，感覺像是附在石頭成長的青苔，甚至要綻放花朵了，苔蘚是萬物之源，沉穩而渺小，作品大概對如此謙卑的生物表達無限的生命力和尊重吧⋯⋯ 為這生命的純粹而感動。

▲ 時間的落差 No.3 （局部）| 吳笛笛 布面油畫 | 240 × 120cm | 2017

體現東方傳統美學

翻閱她去年的一篇訪問，由於她的畫風富東方美，被問到為何取油畫以非工筆國畫作媒介，這也是我這幾年創作是一直反覆問自己的問題。她回答說「工筆很容易陷入傳統的語境裡」，我同意在國畫的世界裡很容易被宣紙或絹物料所限制，油畫相對更能控制自如，但也是因為國畫的視覺語言和東方意境，讓我在大學時期的西方畫創作中得到了新的突破。在吳的作品中，多以山、石、植物為題材，以「留白」作背景，這是中國傳統中的虛實相生平衡，也是讓觀眾留下了想像與反思的空間 。



▲ 石骨 | 吳笛笛 木板油畫 | 80 x 100 cm | 2020

如竹堅韌不息

竹也是她數一數二的作畫主題（聯想起藝術家本人的名字，見畫如見人呢）。



▲ 靜物 - 竹 No.7 | 吳笛笛 布面油畫 | 120 x 120 cm | 2014

▲ ​​​​​​​Crossing the Void | Laurent Martin “Lo” Bamboo, Titan braid thread, leads and ceramic balls on steel base | 110 x 110 x 130 cm | 2019

展廳裡的另一家畫廊也展示了法國竹藝家Laurent Martin “Lo”的竹雕塑，他運用竹的柔韌度和可塑性，創作出充滿動感的懸浮裝置。兩位同樣呈現了「竹柔中帶剛」的特質，他理性地以力學裝置呈現竹無重力的形態，而她把竹彎曲成幾何圖案，甚至看得到內部被拉扯的裂縫，從中國文化的概念裡，竹為四君子之首－堅韌不屈，體驗的是一種人文精神，吳通過竹「被規範的」痛苦過程抒發自己如何坦然面對傷痛，才能讓心靈變得完整。

一眼過去了， 這兩年全球疫症、政治等事件不斷，還有筆者剛投入社會大學所面對各種不安，每天都面對著未來的不確定性。看到吳笛笛的畫畫，彷彿是心裡的一面鏡子，撫平著每一份不安，每一份傷痛。

眼看著這面鏡子，你又意識到什麼嗎？

作者_藝系女生簡介： Gen Z藝術系女生，從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作，也希望以畫筆，以文字，記錄日常生活中各大小藝術文化角落，分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

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