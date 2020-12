【藝文日常晴見@iM網欄】柔而不摧的「園境畫」

疫情久久未平,多個Art March的大型Art Fair、藝術文化活動與展覽也大受影響,延期的延期,取消的取消,幸好Fine Art Asia上星期順利在會展舉行,連同Hong Kong Spotlight by Art Basel和Christie’s無懼第四波疫情,讓一眾藝術愛好者一解心癮。

在眾多的作品中,先不說哪個作品藝術造詣最深、歷史美學最悠久或投資潛力最高,最讓我感動的是來自重慶藝術家吳笛笛的作品。

記得第一次看到吳的作品,是在2018年的Art Central,正值春天。看到《時間的落差 No.3》,單一座的山石穩重地懸浮在近白色的畫布中,幾十層綠色調子的鋪疊,呈現一種類似宣紙或汝瓷渲染的質感,那淡淡的顏色,如霧如夢盛載著濃濃的春意。這綠油油的質感,感覺像是附在石頭成長的青苔,甚至要綻放花朵了,苔蘚是萬物之源,沉穩而渺小,作品大概對如此謙卑的生物表達無限的生命力和尊重吧⋯⋯ 為這生命的純粹而感動。

▲ 時間的落差 No.3 (局部)| 吳笛笛 布面油畫 | 240 × 120cm | 2017

體現東方傳統美學

翻閱她去年的一篇訪問,由於她的畫風富東方美,被問到為何取油畫以非工筆國畫作媒介,這也是我這幾年創作是一直反覆問自己的問題。她回答說「工筆很容易陷入傳統的語境裡」,我同意在國畫的世界裡很容易被宣紙或絹物料所限制,油畫相對更能控制自如,但也是因為國畫的視覺語言和東方意境,讓我在大學時期的西方畫創作中得到了新的突破。在吳的作品中,多以山、石、植物為題材,以「留白」作背景,這是中國傳統中的虛實相生平衡,也是讓觀眾留下了想像與反思的空間 。



▲ 石骨 | 吳笛笛 木板油畫 | 80 x 100 cm | 2020

如竹堅韌不息

竹也是她數一數二的作畫主題(聯想起藝術家本人的名字,見畫如見人呢)。



▲ 靜物 - 竹 No.7 | 吳笛笛 布面油畫 | 120 x 120 cm | 2014

▲ ​​​​​​​Crossing the Void | Laurent Martin “Lo” Bamboo, Titan braid thread, leads and ceramic balls on steel base | 110 x 110 x 130 cm | 2019

展廳裡的另一家畫廊也展示了法國竹藝家Laurent Martin “Lo”的竹雕塑,他運用竹的柔韌度和可塑性,創作出充滿動感的懸浮裝置。兩位同樣呈現了「竹柔中帶剛」的特質,他理性地以力學裝置呈現竹無重力的形態,而她把竹彎曲成幾何圖案,甚至看得到內部被拉扯的裂縫,從中國文化的概念裡,竹為四君子之首-堅韌不屈,體驗的是一種人文精神,吳通過竹「被規範的」痛苦過程抒發自己如何坦然面對傷痛,才能讓心靈變得完整。

一眼過去了, 這兩年全球疫症、政治等事件不斷,還有筆者剛投入社會大學所面對各種不安,每天都面對著未來的不確定性。看到吳笛笛的畫畫,彷彿是心裡的一面鏡子,撫平著每一份不安,每一份傷痛。

眼看著這面鏡子,你又意識到什麼嗎?

作者_藝系女生簡介: Gen Z藝術系女生,從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作,也希望以畫筆,以文字,記錄日常生活中各大小藝術文化角落,分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

