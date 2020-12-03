  • 19°C
香港時間 : 20201203日 (四) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藝文日常晴見@iM網欄】柔而不摧的「園境畫」

名人薈萃 10:29 2020/12/03

分享：

疫情久久未平，多個Art March的大型Art Fair、藝術文化活動與展覽也大受影響，延期的延期，取消的取消，幸好Fine Art Asia上星期順利在會展舉行，連同Hong Kong Spotlight by Art Basel和Christie’s無懼第四波疫情，讓一眾藝術愛好者一解心癮。

在眾多的作品中，先不說哪個作品藝術造詣最深、歷史美學最悠久或投資潛力最高，最讓我感動的是來自重慶藝術家吳笛笛的作品。

記得第一次看到吳的作品，是在2018年的Art Central，正值春天。看到《時間的落差 No.3》，單一座的山石穩重地懸浮在近白色的畫布中，幾十層綠色調子的鋪疊，呈現一種類似宣紙或汝瓷渲染的質感，那淡淡的顏色，如霧如夢盛載著濃濃的春意。這綠油油的質感，感覺像是附在石頭成長的青苔，甚至要綻放花朵了，苔蘚是萬物之源，沉穩而渺小，作品大概對如此謙卑的生物表達無限的生命力和尊重吧⋯⋯ 為這生命的純粹而感動。

時間的落差 No.3 （局部）| 吳笛笛 布面油畫 | 240 × 120cm | 2017

體現東方傳統美學

翻閱她去年的一篇訪問，由於她的畫風富東方美，被問到為何取油畫以非工筆國畫作媒介，這也是我這幾年創作是一直反覆問自己的問題。她回答說「工筆很容易陷入傳統的語境裡」，我同意在國畫的世界裡很容易被宣紙或絹物料所限制，油畫相對更能控制自如，但也是因為國畫的視覺語言和東方意境，讓我在大學時期的西方畫創作中得到了新的突破。在吳的作品中，多以山、石、植物為題材，以「留白」作背景，這是中國傳統中的虛實相生平衡，也是讓觀眾留下了想像與反思的空間 。
 

石骨 | 吳笛笛 木板油畫 | 80 x 100 cm | 2020

如竹堅韌不息

竹也是她數一數二的作畫主題（聯想起藝術家本人的名字，見畫如見人呢）。
 

靜物 - 竹 No.7 | 吳笛笛 布面油畫 | 120 x 120 cm | 2014

 

​​​​​​​Crossing the Void | Laurent Martin “Lo” Bamboo, Titan braid thread, leads and ceramic balls on steel base | 110 x 110 x 130 cm | 2019

 

展廳裡的另一家畫廊也展示了法國竹藝家Laurent Martin “Lo”的竹雕塑，他運用竹的柔韌度和可塑性，創作出充滿動感的懸浮裝置。兩位同樣呈現了「竹柔中帶剛」的特質，他理性地以力學裝置呈現竹無重力的形態，而她把竹彎曲成幾何圖案，甚至看得到內部被拉扯的裂縫，從中國文化的概念裡，竹為四君子之首－堅韌不屈，體驗的是一種人文精神，吳通過竹「被規範的」痛苦過程抒發自己如何坦然面對傷痛，才能讓心靈變得完整。

一眼過去了， 這兩年全球疫症、政治等事件不斷，還有筆者剛投入社會大學所面對各種不安，每天都面對著未來的不確定性。看到吳笛笛的畫畫，彷彿是心裡的一面鏡子，撫平著每一份不安，每一份傷痛。

眼看著這面鏡子，你又意識到什麼嗎？

作者_藝系女生簡介：

Gen Z藝術系女生，從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作，也希望以畫筆，以文字，記錄日常生活中各大小藝術文化角落，分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

更多藝文日常晴見@藝系女生的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 藝系女生

欄名 : 藝文日常晴見

最新專欄文章 更多

【藝文日常晴見@iM網欄】體會坪洲 體驗廣彩
2020/11/19
【藝文日常晴見@iM網欄】體會坪洲 體驗廣彩
【藝文日常晴見@iM網欄】「窗內」窗外 2小時在繁囂中引發想像
2020/11/05
【藝文日常晴見@iM網欄】「窗內」窗外 2小時在繁囂中引發想像
【藝文日常晴見@iM網欄】穿越100年 連接每片微小心思
2020/10/22
【藝文日常晴見@iM網欄】穿越100年 連接每片微小心思
【藝文日常晴見@iM網欄】發掘生活的小美好 集絲集扣
2020/09/17
【藝文日常晴見@iM網欄】發掘生活的小美好 集絲集扣

上一篇文章

【異動股】控股權易手兼觸發全購 富匯建築股價彈近一倍

下一篇文章

大嶼山4000呎地皮拍賣　175萬晉身做地主
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【法律迷思】「限聚令」再次收緊 稍一不慎會觸犯法例？
【法律迷思】「限聚令」再次收緊 稍一不慎會觸犯法例？
【薪酬熱話】網民羡慕朋友月入逾3萬惹熱議　「裝修工不是人人捱到」
【薪酬熱話】網民羡慕朋友月入逾3萬惹熱議　「裝修工不是人人捱到」
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽