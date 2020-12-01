【新股IPO】恒大物業6666暗盤　耀才交易場收報8.88元

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【新股IPO】恒大物業6666追揸沽攻略 券商：有機會潛水
恒大物業 （06666） 暗盤，於富途暗盤表現最好，高見9.2元較招股價8.8元高4.6%，一手（500股）帳面賺最多200元，於輝立及耀才亦有升幅，一手賬面賺約50元。富途暗盤收報8.84元，一手帳面賺20元。恒大物業將於於周三（2日）主板掛牌。
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|券商
|最新報
|變幅
|一手賺/蝕
|收盤時間
|富途
|8.84
|+0.5%
|+20
|18：30
|耀才
|8.88
|+0.9%
|+40
|19：30
|輝立
|8.77
|-0.3%
|-15
|18：30
恒大物業高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|變幅
|一手賺/蝕（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺/蝕（元）
|富途
|9.2
|+4.5%
|+200
|8.8
|0
|0
|耀才
|9.13
|+3.8%
|+165
|8.81
|+0.1%
|+5
|輝立
|9.11
|+3.5%
|+155
|8.73
|-0.8%
|-35
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編輯：陳華