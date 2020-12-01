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【新股IPO】恒大物業6666暗盤　耀才交易場收報8.88元

股市 19:59 2020/12/01

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恒大物業暗盤賺定蝕？

恒大物業 （06666） 暗盤，於富途暗盤表現最好，高見9.2元較招股價8.8元高4.6%，一手（500股）帳面賺最多200元，於輝立及耀才亦有升幅，一手賬面賺約50元。富途暗盤收報8.84元，一手帳面賺20元。恒大物業將於於周三（2日）主板掛牌。

即睇更多恒大物業暗盤資料：

    點擊圖片放大
券商 最新報 變幅 一手賺/蝕 收盤時間
富途 8.84 +0.5% +20 18：30
耀才 8.88 +0.9% +40 19：30
輝立 8.77 -0.3% -15 18：30

恒大物業高低位追蹤

券商 最高位（元） 變幅 一手賺/蝕（元） 最低位（元） 變幅 一手賺/蝕（元）
富途 9.2 +4.5% +200 8.8 0 0
耀才 9.13 +3.8% +165 8.81 +0.1% +5
輝立 9.11 +3.5% +155 8.73 -0.8% -35

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】泡泡瑪特9992孖展88億元超購13倍　一手入場費7777元

編輯：陳華

香港股票 恒大物業（06666）

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