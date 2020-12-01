  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】恒大物業6666暗盤　一手帳面賺約100元

股市 16:33 2020/12/01

分享：

恒大物業暗盤賺定蝕？

恒大物業 （06666） 暗盤，於富途暗盤表現最好，現價8.92元較招股價8.8元高1.36%，一手（500股）帳面賺60元，若果在高位9.2元獲利，可一手賺至多200元。於輝立及耀才亦有升幅，一手賬面賺約50元。恒大物業將於於明天（2日）主板掛牌。

券商 現價（元） 變幅 一手賺（元）
富途 8.92 1.36% 60
耀才 8.89 1.02% 45
輝立 8.88 0.91% 40

恒大物業高低位追蹤

券商 最高位（元） 變幅 一手賺（元） 最低位（元） 變幅 一手賺（元）
富途 9.2 4.55% 200 8.8 0 0
耀才 9.13 3.75% 165 8.9 1.14% 50
輝立 9.11 3.52% 155 8.81 0.11% 5

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】恒大物業6666追揸沽攻略　券商：有機會潛水

【新股IPO】泡泡瑪特9992孖展88億元超購13倍　一手入場費7777元

編輯：陳華

香港股票 恒大物業（06666）

上一篇文章

【香港疫情】傳港府將取消本地旅遊團限聚豁免　進一步收緊限聚令

下一篇文章

【銀行服務】恒生銀行推出Signature優卓理財服務

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】京東健康6618截飛　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618截飛　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【防疫措施】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【防疫措施】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）