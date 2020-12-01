【新股IPO】恒大物業6666暗盤　一手帳面賺約100元

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【香港疫情】傳港府將取消本地旅遊團限聚豁免 進一步收緊限聚令
恒大物業 （06666） 暗盤，於富途暗盤表現最好，現價8.92元較招股價8.8元高1.36%，一手（500股）帳面賺60元，若果在高位9.2元獲利，可一手賺至多200元。於輝立及耀才亦有升幅，一手賬面賺約50元。恒大物業將於於明天（2日）主板掛牌。
|券商
|現價（元）
|變幅
|一手賺（元）
|富途
|8.92
|1.36%
|60
|耀才
|8.89
|1.02%
|45
|輝立
|8.88
|0.91%
|40
恒大物業高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|變幅
|一手賺（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺（元）
|富途
|9.2
|4.55%
|200
|8.8
|0
|0
|耀才
|9.13
|3.75%
|165
|8.9
|1.14%
|50
|輝立
|9.11
|3.52%
|155
|8.81
|0.11%
|5
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編輯：陳華