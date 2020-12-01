【ET講股通】孫運喜：淡友四大武器 同場加映答股環節（立即觀看）

恒指全日反彈226點，收報26567點。大市成交1,531億元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股全日反覆高走，友邦 （01299） 升3.8%，工行 （01398） 升3.7%；中海油 （00883） 再跌4.7%。

惟展望後市，麻煩恐未除。市場上不乏利好消息，包括：疫苗快將在美國推出；拜登確認提名前儲局主席耶倫為新財長；內地製造業PMI創3年新高。上證升1.8%，乍現頭肩底形態。然而，港股成交大縮，27000關亦似形成小雙頂。

恒指恐尋底 20天綫為重要支持

淡友手上現有四大武器，包括：

一、特朗普擬制裁中海油、中芯，中海油即市一度再挫8%，憂慮特朗普「最後的瘋狂」，再瞄準其他中資股出手；

二、伊朗首席核專家及民兵組織領袖被暗殺，盛傳與美國及以色列有關；

三、香港疫情持續嚴峻，將再次收緊防疫措施；

四、恒生科指逆市下跌，收市後小米 （01810） 宣布配股集資245億元，而內地反壟斷指南將於本周出台，一般認為阿里巴巴 （09988） 將大受影響。

技術走勢上，恒指恐反覆向下尋找支持，先看20天綫承接力，約26200點水平。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中海油、阿里健康、中國太平、鞍鋼、華虹半導體、鴻騰精密、耀才證券、恒生、太古A︰立即觀看】