【閃‧亮‧人生@iM網欄】New HK Spirit 把握好時機 用心可成真

過去兩年,實在聽到太多聲音......對於我全新創立的SPARKLE By Karen Chan長衫Fashion Line,很多人都投以懷疑的眼光,並且背後說了很多東西。覺得我是做電器、做廚櫃出身的,「對於Fashion,你懂得嗎?」

我不是想證明甚麼,只想用行動而不是口號式的,去實踐甚麼叫做「升級&轉型」。

由細到大,我總是我行我素的,認為對的事情便去做。因為從小就明白「把口生在別人那裏」的道理, 你怎樣做也不能改變他們。重要的是,做最好的自己,因為「花若盛開、蝴蝶自來」!

我從來都不是靠把口「搵食」,但我想分享的是,只要有夢想、只要用心做、不用理會別人的閒言閒語,盡全力做好自己的事情,總會有人懂得欣賞的!

上個月,剛剛完成了短短3日的Landmark Mandarin Oriental Pop Up Showcase,反應非常熱烈。很感恩今次的活動,真正讓我認識了一群真心喜愛自己品牌、喜愛我的作品的新客戶,而這些客戶,並非我的好友來「盲撐」,這是我意料不及的。

O2O關關難過關關過

SPARKLE by Karen Chan這個Fashion Label,在去年2019年TDC CENTRESTAGE Fashion Show正式出道,那時正值社會運動最劇烈的時份。而今年2020年第二次行Fashion Show,這次用盡了「洪荒之力」,由去年只有8件Runway Piece,到今年做了合共61件,當中還包括跟VTC HKDI舉辦的「Young Designer Fashion Challenge」的9件得獎作品。而每個造型更配上按Runway Piece的Pattern特別印製的真絲布料Handmade太陽眼鏡,以及由香港非物質文化遺產花鈕大師全人手製作的花鈕耳環,可謂是嘔心瀝血!

可惜,又遇上百年一遇的全球COVID-19,由綫下實體很有現場震撼感的Fashion Show變成了綫上Virtual Show,只可用一句「生不逢時」來表達我的心情。

誰知道,上帝關了一扇門,原來是會為你開啟另一扇門的。剛好在疫情第四波爆發前的兩星期,我們趕得上尾班車,參與了一個精緻而低調奢華的Designer Showcase,雖然各參與者均要戴上口罩參加活動,但無損大家的雅興。真的很感恩能遇上這可遇不可求的實體Showcase的時機,也多謝我SPARKLE的團隊上下一心把握好這個短短的時空,讓我們能將過去一年努力創造的作品,於實體地點展示。在此反覆的疫情下,這一扇機會實屬難能可貴!

而這次活動最大得着,是讓我看到原來我的Modern Chinese-Chic Fashion Label是有市場空間的。就是憑你們每一句由衷對我說的話:「我很喜歡你的作品...」、「我看到你很用心的設計...」、「我明白你走這條設計路的艱難...」、「I can see your passion...」......。就是這麼簡單的一句鼓勵說話,讓我能更堅實地繼續走這條對我來說非常陌生,但極具挑戰性和滿足感的道路。

謝謝每一位支持我的好友和客戶,也要重點感謝一直在背後對我「說三道四」的人,謝謝你們每一位給予我的能量!

香港製造 香港原創

Last but not least,必須再三向每一位身處幕後、功不可沒的跨界別香港精英設計師們致謝。謝謝你們為我的長衫原創設計獨一無二、充滿香港故事、時尚亮麗的布料圖案(見附圖)。還有香港著名Wedding Couture Designer Noel Chu與我的這個新品牌,聯合設計「西中合壁」、飄逸輕奢的Chinese-Chic Couture系列。當然,最大榮譽莫過於獲得兩位「香港非物質文化遺產大師」為品牌親自操刀——封有才長衫大師的精細造衫工藝、浦明華花鈕大師的妙巧手藝,為我所設計的「摩登長衫」系列注入最強香港文化傳承元素,創新,但不忘本。

今次這個超級破格、Made In HK、Made By Hong Kong、Online加Offline的「摩登長衫」設計項目,以上的每一個設計單位和工藝大師們,真的是缺一不可!感謝大家的信任和付出,必須對你們每一位說句:「一切很美,只因有你!」

新.鳳鳳山精神

在美國有個著名的烹飪節目,叫「Yan Can Cook, So Can You」!借用同一思維,「If Chan Can Do It, So Can You」!在寫這篇專欄的時候,正值COVID-19第四波爆發之時。香港人又要重新面對反覆的營商環境。今天的分享,絕不是要班門弄斧!只想分享我在疫情期間,仍和很多人一樣,默默地、認真地,堅持繼續「我走我路」的工作點滴和得著而已。

經歷疫情的新常態,或許,勇於嘗試,跨界聯乘、老中青跨世代合作、抱着「學無前後」的心態面對新挑戰!這樣的態度,就是我想和大家分享的New HK Spirit...更可以說是一種「浴火重生」後的新香港「鳳鳳山精神」!

要相信「只要有夢想、把握好時機、用心可成真」。路還是要繼續行的,特別在這個艱難的時候,大家要繼續努力、正面面對,共勉之!

