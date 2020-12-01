【閃‧亮‧人生@iM網欄】New HK Spirit 把握好時機 用心可成真

Fashion你懂嗎？

過去兩年，實在聽到太多聲音......對於我全新創立的SPARKLE By Karen Chan長衫Fashion Line，很多人都投以懷疑的眼光，並且背後說了很多東西。覺得我是做電器、做廚櫃出身的，「對於Fashion，你懂得嗎？」

我不是想證明甚麼，只想用行動而不是口號式的，去實踐甚麼叫做「升級＆轉型」。

由細到大，我總是我行我素的，認為對的事情便去做。因為從小就明白「把口生在別人那裏」的道理， 你怎樣做也不能改變他們。重要的是，做最好的自己，因為「花若盛開、蝴蝶自來」！

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我從來都不是靠把口「搵食」，但我想分享的是，只要有夢想、只要用心做、不用理會別人的閒言閒語，盡全力做好自己的事情，總會有人懂得欣賞的！

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上個月，剛剛完成了短短3日的Landmark Mandarin Oriental Pop Up Showcase，反應非常熱烈。很感恩今次的活動，真正讓我認識了一群真心喜愛自己品牌、喜愛我的作品的新客戶，而這些客戶，並非我的好友來「盲撐」，這是我意料不及的。

O2O關關難過關關過

SPARKLE by Karen Chan這個Fashion Label，在去年2019年TDC CENTRESTAGE Fashion Show正式出道，那時正值社會運動最劇烈的時份。而今年2020年第二次行Fashion Show，￼這次用盡了「洪荒之力」，由去年只有8件Runway Piece，到今年做了合共61件，當中還包括跟VTC HKDI舉辦的「Young Designer Fashion Challenge」的9件得獎作品。而每個造型更配上按Runway Piece的Pattern特別印製的真絲布料Handmade太陽眼鏡，以及由香港非物質文化遺產花鈕大師全人手製作的花鈕耳環，可謂是嘔心瀝血！

可惜，又遇上百年一遇的全球COVID-19，由綫下實體很有現場震撼感的Fashion Show變成了綫上Virtual Show，￼只可用一句「生不逢時」來表達我的心情。

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誰知道，上帝關了一扇門，原來是會為你開啟另一扇門的。剛好在疫情第四波爆發前的兩星期，我們趕得上尾班車，參與了一個精緻而低調奢華的Designer Showcase，雖然各參與者均要戴上口罩參加活動，但無損大家的雅興。真的很感恩能遇上這可遇不可求的實體Showcase的時機，也多謝我SPARKLE的團隊上下一心把握好這個短短的時空，讓我們能將過去一年努力創造的作品，於實體地點展示。在此反覆的疫情下，這一扇機會實屬難能可貴！

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而這次活動最大得着，是讓我看到原來我的Modern Chinese-Chic Fashion Label是有市場空間的。就是憑你們每一句由衷對我說的話：「我很喜歡你的作品...」、「我看到你很用心的設計...」、「我明白你走這條設計路的艱難...」、「I can see your passion...」......。就是這麼簡單的一句鼓勵說話，讓我能更堅實地繼續走這條對我來說非常陌生，但極具挑戰性和滿足感的道路。

謝謝每一位支持我的好友和客戶，也要重點感謝一直在背後對我「說三道四」的人，謝謝你們每一位給予我的能量！

香港製造 香港原創

Last but not least，必須再三向每一位身處幕後、功不可沒的跨界別香港精英設計師們致謝。謝謝你們為我的長衫原創設計獨一無二、充滿香港故事、時尚亮麗的布料圖案（見附圖）。還有香港著名Wedding Couture Designer Noel Chu與我的這個新品牌，聯合設計「西中合壁」、飄逸輕奢的Chinese-Chic Couture系列。當然，最大榮譽莫過於獲得兩位「香港非物質文化遺產大師」為品牌親自操刀——封有才長衫大師的精細造衫工藝、浦明華花鈕大師的妙巧手藝，為我所設計的「摩登長衫」系列注入最強香港文化傳承元素，創新，但不忘本。

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今次這個超級破格、Made In HK、Made By Hong Kong、Online加Offline的「摩登長衫」設計項目，以上的每一個設計單位和工藝大師們，真的是缺一不可！感謝大家的信任和付出，必須對你們每一位說句：「一切很美，只因有你！」

新．鳳鳳山精神

在美國有個著名的烹飪節目，叫「Yan Can Cook, So Can You」！借用同一思維，「If Chan Can Do It, So Can You」！在寫這篇專欄的時候，正值COVID-19第四波爆發之時。香港人又要重新面對反覆的營商環境。今天的分享，絕不是要班門弄斧！只想分享我在疫情期間，仍和很多人一樣，默默地、認真地，堅持繼續「我走我路」的工作點滴和得著而已。

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經歷疫情的新常態，或許，勇於嘗試，跨界聯乘、老中青跨世代合作、抱着「學無前後」的心態面對新挑戰！這樣的態度，就是我想和大家分享的New HK Spirit...更可以說是一種「浴火重生」後的新香港「鳳鳳山精神」！

要相信「只要有夢想、把握好時機、用心可成真」。路還是要繼續行的，特別在這個艱難的時候，大家要繼續努力、正面面對，共勉之！

摩登長衫設計項目Making Of：

https://thesparklecollection.co/pages/making-of

幕後設計師及長衫大師簡介：

https://thesparklecollection.co/pages/collaborating-designers

綫上Fashion Show：

https://thesparklecollection.co/collections/2021-collection-runway

綫下Designer Showcase：

https://www.youtube.com/watch?v=Q3qcYmzBJF4

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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