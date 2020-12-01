【安心出行】安心出行應用程式下載量逾27萬次　逾3萬個場所參加計劃

▲ 創新及科技局局長薛永恒表示，安心出行流動應用程式下載量至今超過27萬次，目前已有3萬多個公私營場所參加計劃。（資料圖片）

政府推出「安心出行」應用程式供市民記錄外出行蹤，當有確診者同時到過有關地點時發出提示。創新及科技局局長薛永恒表示，安心出行流動應用程式下載量至今超過27萬次，目前已有3萬多個公私營場所參加計劃，全港約1.8萬輛的士可直接使用。

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他認為，愈多地方張貼二維碼，愈多人下載程式及掃瞄二維碼，成效越好，呼籲仍未加入計劃的業界盡快申請，並指應用程式方便市民有需要外出時做好自己的出行記錄，對疫情防控大有幫助。

對於不少市民質疑程式要求的手機權限太多，他強調，「安心出行」流動應用程式需要的手機權限，目的只是令應用程式暢順運作，使用程式無須任何登記，程式沒有追蹤功能，亦不會使用手機內的定位功能或其他資料。出行記錄只會加密存放於用戶自己手機，不會備存在任何政府或其他系統內，並在31天後自動刪除。

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責任編輯：朱悅瀅