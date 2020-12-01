  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出行】安心出行應用程式下載量逾27萬次　逾3萬個場所參加計劃

商業 16:00 2020/12/01

分享：

創新及科技局局長薛永恒表示，安心出行流動應用程式下載量至今超過27萬次，目前已有3萬多個公私營場所參加計劃。（資料圖片）

政府推出「安心出行」應用程式供市民記錄外出行蹤，當有確診者同時到過有關地點時發出提示。創新及科技局局長薛永恒表示，安心出行流動應用程式下載量至今超過27萬次，目前已有3萬多個公私營場所參加計劃，全港約1.8萬輛的士可直接使用。

【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意

【限聚令收緊】食肆每枱人數減至2人　業界料生意大跌

他認為，愈多地方張貼二維碼，愈多人下載程式及掃瞄二維碼，成效越好，呼籲仍未加入計劃的業界盡快申請，並指應用程式方便市民有需要外出時做好自己的出行記錄，對疫情防控大有幫助。

對於不少市民質疑程式要求的手機權限太多，他強調，「安心出行」流動應用程式需要的手機權限，目的只是令應用程式暢順運作，使用程式無須任何登記，程式沒有追蹤功能，亦不會使用手機內的定位功能或其他資料。出行記錄只會加密存放於用戶自己手機，不會備存在任何政府或其他系統內，並在31天後自動刪除。

【安心出行】市民經信和商場下載安心出行　送20元購物或餐飲現金券

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意
2020/11/24
【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意
【安心出行】市民經信和商場下載安心出行　送20元購物或餐飲現金券
2020/11/23
【安心出行】市民經信和商場下載安心出行　送20元購物或餐飲現金券
【限聚令收緊】食肆限2人一枱、營業至晚上10時　業界料12月生意將跌6成
2020/11/30
【限聚令收緊】食肆限2人一枱、營業至晚上10時　業界料12月生意將跌6成
【限聚令收緊】食肆每枱人數減至2人　業界料生意大跌
2020/11/30
【限聚令收緊】食肆每枱人數減至2人　業界料生意大跌
疫情 薛永恒 創新及科技局 零售 QR Code

上一篇文章

【零售寒冬】香港10月零售挫8.8%　勝市場預期

下一篇文章

【聖誕節】海港城及時代廣場加碼消費獎賞　首度夥ZA Bank送電子優惠券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Black Friday 2020優惠】一文看清本地網店優惠　HKTVmall屈臣氏9折
【Black Friday 2020優惠】一文看清本地網店優惠　HKTVmall屈臣氏9折
【限聚令收緊】宴會限40人　煌府料生意跌5至6成
【限聚令收緊】宴會限40人　煌府料生意跌5至6成
【麥當勞優惠】1元大汽水回歸　18元享四重芝士孖堡配中汽水
【麥當勞優惠】1元大汽水回歸　18元享四重芝士孖堡配中汽水
【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失
【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部
【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部