【各友國行@iM網欄】日陵月替  波斯帝國的不朽 (伊朗)

▲ 粉紅清真寺

烈日驕陽，汗流夾背，車子在無垠荒漠推進，隠隠約約地看見遠處的建物，影像如海市蜃樓般漸化作現實，伊朗波斯波利斯古城的恢宏氣勢震懾小編眾人！

波斯波利斯的昔日

古波斯帝國橫跨歐亞非三洲，波斯波利斯古城(Persepolis)正是當時阿契美尼德王朝的國際大都會。公元前5世紀，大流士一世執政時期下令建城，工程跨越了三代君王。古城四周沒什麼植被草木之類的，踏上了石頭階梯，通過萬國之門走進中央大廳，古時各國使節進貢場面在階梯旁的石柱上深深地留下烙印，見證著帝國的崛起，也見證著被馬其頓亞歷山大大帝打敗後萎靡不振。導遊馬歇爾小姐自豪地細說帝國歷史時，她那一洼啡色的晶亮雙眸，閃亮著波斯帝國的昔日，描述著那已不存在的輝煌……

▲ 波斯波利斯

設拉子粉紅清真寺的冷豔

看完綠鏡清真寺(Ali Ibn Hamza)巧奪天工的綠飾後，轉去莫克清真寺(Molk Mosque)，又名「粉紅清真寺」，它的特點是早上陽光從彩色窗花緩緩瀉入，投射在祈禱廳的地毯上，耀眼奪目的色彩仿如置身在萬花筒內，來客都希望在這裡拍出一張美艷而型格的照片，在社交媒體炫耀一番。

▲ 綠鏡清真寺

馬哈爾盧粉紅湖遇上同鄉

歷史古跡多走了，馬歇爾轉帶我們去看伊朗的自然秘景。彼時初夏正值，馬哈爾盧鹽湖(Maharloo Salt Lake)湖水裏的微生物在高鹽環境下海量繁殖而產生紅色素，陽光在不同時段、不同強度及不同角度照射湖面，湖水顏色會變粉紅，再變為桃紅，甚至赤紫紅，場面蔚為奇觀! 恰巧遇上一名港人正在湖邊閒著，感覺如汪洋中遇上一條小船，大家寒暄一會後就分道揚鑣，他繼續拍照，我繼續遊逛。長時間在外地的小編沒怎麼感覺到孤單，唯獨此刻深切感受得到……

▲ 粉紅鹽湖

伊斯法罕夜欄人靜

回到曾經是伊斯蘭世界中心城市的伊斯法罕(Esfahan)，所謂伊斯法罕半天下就是一種讚美，在歲月滌盪下依然是伊朗靈魂所在。這是一個星期六，旅程最後一天，小編隨著馬歇爾在鎮內踱步，郁結的白雲被吹風得四散，陽光在羅德菲拉清真寺(Sheikh Lotfollah)頭上閃亮、伊瑪目廣場中世紀精美建築、廣場迴廊的商家忙著叫賣，每個伊朗人展示著其獨特的人生方向性…… 轉眼間夜幕低垂，旅程就在哈鳩橋的燈光下結束!!

▲ 伊斯法罕

▲ 哈鳩橋

[明登小推: 不妨順道去首都德黑蘭珠寶博物館參觀世界上最大的粉紅鑽Sea of Light]

[明登提示: 女遊客注意衣著– 必須蓋頭長袖長褲，衣著切忌太貼身]

作者_明登簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

更多各友國行@明登的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！