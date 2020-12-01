【旅遊氣泡】港府宣布星港旅遊氣泡啟動日期延期至明年

香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」原定於11月22日啟航，惟因應香港疫情反彈，港府於11月21日宣布將計劃延期兩周，今日（12月1日）再宣布兩地的旅遊氣泡的啟動日期延至今年後，並於12月底檢視2021年的安排。

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港府發言人指，一直密切留意兩地疫情的發展，鑑於香港的疫情嚴峻，本地源頭不明個案迅速增加，兩地政府遂決定再次延遲「航空旅遊氣泡」的啟動日期。若旅客如已預訂2020年12月份的專屬航班，可聯絡相關航空公司，並按個人情況調整行程。

香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」安排下，兩地旅客在遵守一系列防疫措施後，旅客亦必須乘搭專屬航班，在抵埗後可獲豁免檢疫隔離安排，出行目的和行程亦不受限制。

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責任編輯：楊子瑩