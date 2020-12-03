【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】逆齡跑手陳家豪三個堅持 長跑夫婦十分恩愛

講到香港這十年的長跑界，又怎可以不提「長跑夫婦」陳家豪及姚潔貞，36歲的家豪最近被稱為「逆齡跑手」，近兩年屢創PB（個人紀錄），包括去年底港島10公里賽跑出30分57秒，上個月初5,000米更跑出14分58秒，兩者都是打破塵封超過10年的PB，十分厲害，不讓她太太、近兩年分別打破香港女子馬拉松及半馬拉松紀錄的姚潔貞專美。

▲ 陳家豪對於打破塵封11年的5,000米PB，至今講起仍然十分興奮感動。

(相片來源：CHAN KA HO陳家豪facebook)

11年來的辛苦成果

「呢18秒我用咗11年呀!」家豪對於上個月破5,000米紀錄感到超級興奮及感動，慨嘆廿多歲的時候很想做到這個時間，但奈何因為讀書及工作太忙及睡眠不足，所以不夠時間訓練，之後又經歷受傷等。

不少香港人關注潔貞能否參加明年東京奧運馬拉松賽事，家豪指潔貞原本目標是希望透過上次十月波蘭世界半馬錦標賽拿取東奧積分，結果雖然跑出1小時12分10秒的香港紀錄，但要快多半分鐘才有東奧分數。家豪坦言他們想繼續跑多些國際賽事，實踐多個目標，但因為疫情，多個國家及地區未能為他們發出簽證，家豪指只要有比賽，潔貞是有信心做到東奧目標，但目前她衝東奧的前景十分不明朗，明年三月名古屋女子馬拉松亦變了線上跑，寄望她明年二月能夠先到日本參加一場半馬賽事。

▲ 陳家豪太太姚潔貞亦於10月打破半馬拉松香港紀錄。

(相片來源：姚潔貞Christy Yiu facebook)

疫情下練跑無得停

至於家豪的目標，他指自己想到海外先跑半馬，終極目標是一兩年後跑全馬，他指自己喜歡街跑比賽多些，但沒賽事選擇，加上太太逼迫下最近參與田徑賽事，當然有得比賽已經很開心，但疫情下仍有隱憂，不知道比賽會不會臨時取消，因為運動員會透過訓練課表，將自己的狀態高峰調較至比賽當日，臨時取消或突然繼續比賽，將會措手不及。家豪指過去一年大家都開始逐漸適應疫情，自己有時會選擇沒有那麼多人的地方去練習。「到了我這些年紀，我一停就好難再上得返」又笑言有朋友亦對他說：「無喇，家豪頂住呀！最尾兩年，唔好停呀！」

家豪以前會一大清早練跑，早兩年多了女兒陳瑤之後，現時因為會較夜才睡，或早上要先換片餵奶安頓女兒後才出來跑，現時多數是早上九點後「曬住太陽」跑，甚至推BB車跑，並因為這樣而有所進步，因為推住跑會更吃力。「唔駛驚啊！她不會暈車浪，雖然跑跑吓她或者會睡著。」至於夜晚一課，家豪會將照顧女兒重任交給家人，所以影響不大。

▲ 家豪經常做推車手練跑，笑指女兒陳瑤無咁易暈車浪。

（相片來源：陳瑤Chan Yiu facebook）

新手爸爸媽媽要跑步 記得氹多啲另一半及互相體諒

家豪指陳瑤出世後仍有得跑表示很感恩，因為另一半都跑步，甚至跑得比他「更癲」，加上自己爸媽肯照顧女兒。至於有甚麼貼士比新手爸爸及媽媽跑友，家豪笑言：「氹你老婆氹你老公啦！做好自己應該做的事，你就可以做自己喜歡做的事。」家豪指新手爸爸及媽媽都可能因為湊小朋友而有壓力，所以兩公婆都應盡量互相遷就及體諒，不要埋怨，讓雙方都可以輪流甚至一齊出去做運動，因為跑步或做運動可以釋放安多芬，能夠讓人減少壓力及舒服一點。

至於會否想陳瑤日後參加跑步比賽？家豪指最重要是女兒喜歡，自己「無乜所謂」，當然亦都想她可以遺傳父母的基因，成為香港下一個代表。家豪講笑指跑步這個運動都「幾辛苦」，要日曬雨淋，與室內運動很不同，因為女士曬到太黑有機會「唔靚」。在潔貞旁的家豪講完隨即補鑊，「好多女仔唔靚，都有啲女仔好靚！曬得好黑都可以好靚，係咪？有！我另一半就係喇！」（家豪話一定要寫這句，哈哈！）

▲ 家豪經常對太太潔貞表現十分恩愛，從訪問搞笑抵死對話可見一斑。圖為2012年潔貞跑大阪初馬時二人合照，家豪特別一起陪跑。

(相片來源：CHAN KA HO陳家豪facebook)

練習方面，家豪每星期會操10至12課左右，會因應比賽及不同周期而作出變動，包括輕鬆跑 (easy run)、長課 (long run)及體能訓練，輕鬆跑約每公里四分半至五分左右，每課約跑十公里或一小時，長課則約跑20公里，至於間歇跑 (interval) 則不會經常做，通常會留在比賽前強化期才做。

他指跑步和儲錢道理差不多，視乎你入得多與少，若一下子入一大筆，例如一練就練很多就不是太好，若你將整個月人工的八至九成儲起來，剩下一至兩成未必夠用，所以最重要是懂得好好分配，跑步最重要是累積，儲滿一個錢箱就到第二個，「儲儲下實力就會提升」，正所謂「沒有奇蹟，只有累積」。



三四十歲才跑步也不遲 仍有很大進步空間

不少人可能擔心：三四十歲才開始跑步是否太遲？家豪指若不是由細到大練開跑步，「跑步頭幾年是可以升得好快」，相反若你跑步年齡超過十年，進步幅度會相對慢及小，所以遲出道也不用擔心，當然體力未必有後生那麼好，但可以參考「一萬小時定律」，不少小朋友練習鋼琴，都要學十多年才成為演奏級，除非你是神童，若你每日跑三小時，亦要十年才到一萬小時，所以三四十歲才跑的朋友，仍有很大的進步空間。

建議初跑朋友不要只仿效外國高手 循序漸進免受傷

現時透過網站搜尋或跑步書，要找跑步高手的訓練方法並不難，但家豪提醒跑友不要刻意仿效，因為肌肉、關節及骨頭的發展均需要隨著跑齡增加，才有理想的效果，若只是初階就跟著高級組訓練去練習，初跑就去跑全馬等，則很容易受傷，循序漸進及按步就班，長跑長有最重要。

受疫情影響，家豪目前收入沒有以前那麼穩定，今年更比去年少了一半，但這幾個月好一點，疫情下亦可以線上教，「叫做捱得住，奶粉錢都仲有的」。至於教班，家豪指現時都只是教導以往的學生為主，最近學生亦少了出來練，一來怕疫情，二來亦因為「沒有比賽沒有目標」。

家豪表示自己好鍾意激勵別人，特別與跑友分享三句座右銘：「三個堅持」；成功就是堅持到最後都不放棄，無論跑得好與壞，繼續堅持就可以；以及鼓勵自己的一句：趁住自己黃金歲月衝埋佢啦。小弟好奇甚麼是「三個堅持」，家豪指細細個已經經常同人講：「堅持、堅持及再堅持」！大家緊記啊！比啲爭扎！

▲ 今個星期六 (12月5日) 家豪將會挑戰香港田徑總會的10,000米賽事，預祝家豪再創佳績！

(相片來源：CHAN KA HO陳家豪facebook)

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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