【新冠疫苗】美國政府預料 明年6月可全面接種疫苗

▲ 美國政府官員表示，可於今年6月前確保可供應新冠疫苗給所有想接種的美國人。

新冠肺炎疫情大流行，全球關注新冠疫苗將於何時大規模供應。美國政府新冠疫苗計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）官員表示，美國可於明年6月前提供超過3億劑新冠疫苗，確保所有想注射新冠疫苗的美國人，都可取得新冠疫苗。

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「曲速行動」疫苗供應生產及分銷負責人奥斯特洛夫斯基（Paul Ostrowski），周一（11月30日）接受MSNBC訪問。奥斯特洛夫斯基預期，美國於明年6月前可全面供應新冠疫苗。

奥斯特洛夫斯基更充滿信心地表示：

所有想接種新冠疫苗的美國人，到時候都會獲得供應。 （100% of Americans that want the vaccine will have had the vaccine by that point in time.）

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目前正等待美國政府作緊急使用授權的新冠疫苗，都需要接種兩劑才有效。但奥斯特洛夫斯基並未透露，他所提及的時間内，美國人可獲注射首劑還是第二劑疫苗。

另外，美國藥廠Moderna宣布，研發的新冠疫苗效用率達94.1%，正於美國及歐洲申請緊急使用授權。

責任編輯：鄭錦玲