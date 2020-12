【新冠疫苗】美國政府預料 明年6月可全面接種疫苗

新冠肺炎疫情大流行,全球關注新冠疫苗將於何時大規模供應。美國政府新冠疫苗計劃「曲速行動」(Operation Warp Speed)官員表示,美國可於明年6月前提供超過3億劑新冠疫苗,確保所有想注射新冠疫苗的美國人,都可取得新冠疫苗。

【新冠疫苗】美專家:金正恩已接種中國疫苗 【下一頁】

「曲速行動」疫苗供應生產及分銷負責人奥斯特洛夫斯基(Paul Ostrowski),周一(11月30日)接受MSNBC訪問。奥斯特洛夫斯基預期,美國於明年6月前可全面供應新冠疫苗。

奥斯特洛夫斯基更充滿信心地表示:

所有想接種新冠疫苗的美國人,到時候都會獲得供應。

(100% of Americans that want the vaccine will have had the vaccine by that point in time.)