【疫市成交】首置夫婦睇樓3日火速覓得心水盤 740萬購爵悅庭2房

疫情持續惡化，經濟前景未明，近日市場減價盤明顯再增，準買家把握入市機會，而且更速戰速決。最近一對首次置業的夫婦，睇樓3日即拍板購入爵悅庭2房。

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中原地產高級資深分區營業經理丘漢偉表示，荃灣西近年有多個大型屋苑入伙，社區發展日趨成熟，加上有西鐵貫通，生活便利，更加受到市場注意，租、賣均具強勁承接。丘漢偉表示，分行新近促成爵悅庭西爵軒中層A室成交，實用面積450平方呎，兩房間隔，原業主買入單位5年來一直出租，兩個月前租約完結，決定止賺套現離場，遂開價765萬元放盤，日前經買家議價後，減價25萬元，以740萬元沽出，折合實用呎價16,444元。

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丘漢偉表示，單位內櫳企理，景致亦開揚，亦可享少部份海景。買家為一對夫婦，首次置業，睇樓3日，心儀荃灣西生活便利，見上址內櫳企理，價錢合理，迅速拍板入市自用。原業主於2015年以510萬元買入單位，持貨5年轉售，帳面獲利230萬元，升值約45%。

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記者：陳詠妍