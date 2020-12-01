【美元危機】大摩亞洲前主席羅奇︰感染個案颷升領經濟陷「雙底衰退」　美元貶值僅初段

全球新冠肺炎疫情嚴峻，摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）表示，新增確診個案急升破壞市場對經濟V型復甦的盼望，加上美元大幅走弱，重申將令美國經濟陷入「雙底衰退」。

羅奇認為，封城後美國經濟大受打擊，第二季雖然有出現反彈，但隨著現在的感染個案颷升，封城措施大機會繼續延長，美國經濟仍然非常疲弱。他又指，儘管封城強度不會如3月時，但經濟損失將必然發生。

他續指，疫情的惡化可能導致美國明年首季經濟成長回軟，並出現「雙底衰退」，在過去的11個經濟復甦週期中，有8次均出現「雙底衰退」，故這次疫也不例外。

羅奇的經濟預測與摩通相近，摩通預估明年美國首季GDP將下降 1%後才反彈，然而，羅奇認為經濟下降幅度可能更大。他指，現時難以為季度經濟作預測，但有中單位數的跌幅並不出奇。

羅奇多次提及看淡美元，指出現時美元貶值僅初期階段，未來貶值的壓力將會加劇，認為需要更多財政紓緩措施渡過困難的經濟狀況。

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編輯：袁諾曦