  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售寒冬】香港10月零售挫8.8%　勝市場預期

商業 16:32 2020/12/01

分享：

政府公布10月份零售數據，零售業總銷貨價值的臨時估計為274億元，較去年年同月下跌8.8%，勝市場預期的跌10.3%。與去年同期比較，今年首10個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌27.0%。

【零售寒冬】零售管理協會料第4季零售數續跌逾1成　聖誕旺季感悲觀

扣除其間價格變動後，2020年10月的零售業總銷貨數量的臨時估計則較2019年同月下跌9.3%。

電器、珠寶首飾跌幅超過20%　超市繼續升

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年10月與去年同期比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌24.4%。其次為食品、酒類飲品及煙草（下跌6.5%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌26.6%）；服裝（下跌11.2%）。藥物及化妝品亦減少39.5%；燃料跌3.7%。

另一方面，今年10月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升2.6%。其次為百貨公司貨品（升11.7%）；其他未分類消費品（上升19.8%）；汽車及汽車零件（上升13.1%）；傢具及固定裝置（上升13.0%）；以及書報、文具及禮品（上升0.2%）。

政府發言人表示，10月份零售銷售的按年跌幅收窄，反映消費情緒在當月因疫情穩定而好轉。情況改善也部分是由於比較基數較低。發言人又指出，本港第四波疫情廣泛並迅速蔓延，或會令零售業的經營環境在短期內再度轉差。

【零售寒冬】港9月份零售挫12.9%　分析師：止跌回升最快要待明年

【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【零售寒冬】Topshop母企Arcadia申請破產　難承受疫情衝擊
今日
【零售寒冬】Topshop母企Arcadia申請破產　難承受疫情衝擊
【疫市營商】英之傑拓綫上銷售　網上銷售比例倍升
2020/11/30
【疫市營商】英之傑拓綫上銷售　網上銷售比例倍升
【品牌有段古】Zappos聯合創辦人離世　曾專售鞋類如何起家？
2020/11/29
【品牌有段古】Zappos聯合創辦人離世　曾專售鞋類如何起家？
【零售寒冬】港9月份零售挫12.9%　分析師：止跌回升最快要待明年
2020/11/02
【零售寒冬】港9月份零售挫12.9%　分析師：止跌回升最快要待明年
銷售 新冠肺炎疫情 疫情 零售 編輯 香港

上一篇文章

【慳錢有方】Green Common堂食66折　加推抗疫快取套餐低至38元

下一篇文章

【安心出行】安心出行應用程式下載量逾27萬次　逾3萬個場所參加計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Black Friday 2020優惠】一文看清本地網店優惠　HKTVmall屈臣氏9折
【Black Friday 2020優惠】一文看清本地網店優惠　HKTVmall屈臣氏9折
【限聚令收緊】宴會限40人　煌府料生意跌5至6成
【限聚令收緊】宴會限40人　煌府料生意跌5至6成
【麥當勞優惠】1元大汽水回歸　18元享四重芝士孖堡配中汽水
【麥當勞優惠】1元大汽水回歸　18元享四重芝士孖堡配中汽水
【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失
【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部
【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部