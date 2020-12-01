【零售寒冬】香港10月零售挫8.8%　勝市場預期

政府公布10月份零售數據，零售業總銷貨價值的臨時估計為274億元，較去年年同月下跌8.8%，勝市場預期的跌10.3%。與去年同期比較，今年首10個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌27.0%。

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扣除其間價格變動後，2020年10月的零售業總銷貨數量的臨時估計則較2019年同月下跌9.3%。

電器、珠寶首飾跌幅超過20% 超市繼續升

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年10月與去年同期比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌24.4%。其次為食品、酒類飲品及煙草（下跌6.5%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌26.6%）；服裝（下跌11.2%）。藥物及化妝品亦減少39.5%；燃料跌3.7%。



另一方面，今年10月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升2.6%。其次為百貨公司貨品（升11.7%）；其他未分類消費品（上升19.8%）；汽車及汽車零件（上升13.1%）；傢具及固定裝置（上升13.0%）；以及書報、文具及禮品（上升0.2%）。

政府發言人表示，10月份零售銷售的按年跌幅收窄，反映消費情緒在當月因疫情穩定而好轉。情況改善也部分是由於比較基數較低。發言人又指出，本港第四波疫情廣泛並迅速蔓延，或會令零售業的經營環境在短期內再度轉差。

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責任編輯：葉泳珊