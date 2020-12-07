【有「情」人@iM網欄】家庭問題的呈現 病徵與原生家庭

「珮珮，我覺得妳好似好用力咁去為妳阿媽做好多嘢，但妳又知佢其實唔鍾意又唔想妳咁做。」

「係呀，我做咁多野都係為咗佢好，勞心勞力，都唔知要做啲乜佢先滿意！」

「但妳唔係話佢唔鍾意又唔想妳咁做咩？」

「……我咁做都係想佢好啫！佢一啲都唔明白我既苦心！」

「珮珮，我好似聽到妳心裏面其實想妳阿媽明白妳既好，想得到妳阿媽既肯定同讚賞…… 所以妳經年累月做好多野去博佢講一句…… 肯定同讚賞既說話…… 不過，似乎妳越做佢越唔會…… 而妳都知道佢唔會，唔係咩？」

「…… ……」

家庭是一個系統，成員之間的互動環環緊扣，千絲萬縷，互相影響，可謂牽一髮就動全身。因此，個人問題或心理病徵往往是家庭問題的呈現。

原生家庭(family of origin)是心理學的常用語，指一個人出生和成長的家庭，一般包括父母和兄弟姊妹。原生家庭對我們影響深遠，從遺傳基因、生活習性、待人接物，以至價值觀等各方面。無可否認，原生家庭是哺育我們最重要的地方，亦是我們學習進入人群最起始的訓練場。然而，無一個家庭是完美的，每個家庭都存在不同性質的缺陷，無論是生理或心理，都會傳遞給下一代。差不多所有心理學派都重視原生家庭對人的影響，例如精神分析學派裏面談及的戀父戀母情意結；個體心理學派的早期記憶與家庭氣氛；溝通交流分析學派的互動模式與自我狀態；理性情緒學派裏面談及的信念形成，以及家庭系統學派所探究的家庭脈絡與歷史。

透過心理治療／輔導的歷程，檢視原生家庭所帶來的影響，例如長期不公平的對待、「被選擇」的委屈和冷對待的虐待，我們就能夠慢慢建立出「自覺」(self-awareness)，並啟動內在的能力去駕馭慣性的行為反應，使自己保持情緒穩定，作出有效的回應。

經過一段心理探索和重建的歷程，珮珮內心的小女孩終於得到慰解和療癒，除了情緒病徵消除外，她的周末亦變得很不一樣。現在的珮珮會聯同幾個志同道合，在港九新界的山嶺中尋秘，而不再莫名其妙地為阿媽弄這些弄那些，卻換來無止境的磨擦與衝突！

或者，當我們的內在小孩不再活在幻想和苛索中，我們才能夠發現和享受到此刻真實的自己、他人和世界！

作者_Matthew Lee簡介： 天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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