【氣炸Party@iM網欄】 A dish to impress： 氣炸鹽焗鯛魚

12月！聖誕氣氛趨濃，為節日作準備，家裡的裝飾、交互的禮物，當然少不了應景的菜色。朋友介紹了一個白色聖誕菜式，絕覺能打動你的食客，稱之為“A dish to impress” 實在當之無愧，也非常應（聖誕）景，就是BRANZINO AL SALE 鹽焗鯛魚。

皓白的粗海鹽，把鯛魚堆起來（只剩魚眼），極有聖誕氣氛！上菜的時候，像吃富貴雞一樣，敲打開面層的鹽脆，熱騰騰的，飄出陣陣清新的香草，叉上一口嫩滑的魚塊，在嘴裡融化，美味！

鯛魚，是日本料理中貴價海魚料理。日本人自古迷戀鯛魚，是日本人節慶、喜宴時不可缺少的食物。七福神，日本神話中的海神頭戴烏帽子、身穿狩衣、右手持釣竿、左手抱著的，就是一尾大鯛, 可見日本多麼看重鯛魚。

鹽醃魚是地中海的一種古老技巧。據說鹽焗這配方最早是在西元前四世紀希臘詩人Archestratos 的幽默詩發現的：用一整條魚如鱸魚，鯛魚或鯛魚，清洗去內臟，用百里香草調味，再把百里香插入魚的內腔，然後用鹽將包裹，再用水和蛋清將其粘在一起。

做這菜，除了用鯛魚，也可以用鱲魚、黃腳鱲、沙鱲、大紅魚、甚至鱸魚、烏頭也可以。用多少粗鹽？比例是1千克魚使用1.5千克鹽，因此可以按照此比例調整。用焗爐的話，焗的時間比例為2釐米魚肉厚度需要烘焙10分鐘。不用焗爐，也可以用氣炸鍋，但焗爐式的氣炸鍋如Cuisinart，Toshiba會來的方便些，畢竟魚身長度對圓形的鍋不太好用。

氣炸鹽焗鯛魚

1. 氣炸鍋200度AF 5-10分鐘預熱。

2. 鯛魚不用刮魚鱗，請魚販代洗淨，剪掉魚鰭，魚肚清除腸、內臟、魚鰓和魚油。盡幹抹甘魚身。

3. 混和粗鹽、蛋白和乾香草（百里香、乾蘿勒、乾迷迭香各1湯匙），需要的話加一點水，拌成濃稠鹽漿

4. 粗鹽漿‬鋪在焗爐紙，上放上魚，再加鹽漿鋪滿整條魚

5. AF 200度15分鐘

6. 吃時灑青檸或檸檬汁

也有泰式的做法，也很不錯，一般會用烏頭。朋友花爺說元朗黃油烏頭最好：

1及2如上

3. 香芧少許拍扁，檸檬葉2片，青檸檬二片以上全放在魚肚

4. 混和粗鹽、蛋白3-4個，攪混，加入鹽，拌成濃稠鹽漿

5. 粗鹽漿‬鋪在焗爐紙，上放上魚，再加鹽漿鋪滿整條魚

6. 氣炸鍋預熱後，AF 200度15分鐘

7. 蘸醬： 泰式雞醬3湯匙，檸檬汁1茶匙，魚露1茶匙，蒜蓉1茶匙，小量檸檬葉，攪混蘸食。

作者_樂山樂水（梁蕙瑛）簡介： 一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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