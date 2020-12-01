【樓市大地震】「舖王」鄧成波損手　豉油街項目至少蝕3,472萬

資深投資者、人稱「舖王」的鄧成波，蝕讓旺角豉油街61至67號項目，予亞洲聯合基建（00711）間接持有的合營公司，帳面至少蝕3,472萬元。據亞洲聯合基建公布，其持股四成的合營公司──彩碧有限公司，與鄧成波及其子鄧耀昇訂立買賣協議，以3.5128億元購入上述豉油街項目。值得留意的是，今年8月，上述豉油街項目曾招標出售，當時估值約4.5億元。

資料顯示，豉油街項目地盤已平整，將重建成一幢商住大廈，由於是舊契項目，發展商無需申請預售樓花同意書，便可賣樓。事實上，鄧成波收購上述項目業權多年，並於2018年以逾3.86億元，強拍統一項目業權。換言之，鄧成波今次帳面至少蝕3,472萬元。

【舖王出貨】九龍城大變天在即 「舖王」鄧成波趁機放售區內商住項目 達市值6.5億【下一頁】

亞洲聯合基建的公告指出，今次收購事項符合集團的業務發展策略及計劃，並為本集團提供良機以提升其物業發展及投資組合，又指目前該物業為已平整地盤，預期將重建為一棟混合式住宅及零售大樓，而該物業的地基工程預定於明年開始，並將於同年開始預售住宅單位，預期銷售住宅單位可產生現金流。

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