【Switch】任天堂官方公布　Switch消毒指南

▲ 任天堂近日公布一項Switch支援指南，一改4月的說法，確認Switch用家可透過使用酒精，為Switch主機進行消毒清潔。

新冠肺炎疫情持續未止，不少人都宅在家中打遊戲，但同時也要關注衛生安全問題。任天堂近日公布一項Switch支援指南，一改4月的說法，確認Switch用家可透過使用酒精，為Switch主機進行消毒清潔。

【遊戲主機】 受惠「宅經濟」商機 任天堂料Switch全年銷量達2,400萬部

傳Switch Pro將採用Mini-LED屏幕 以改善效能及電池壽命

任天堂近日透過Twitter宣布，確認可以用市面上發售的酒精，為Switch消毒。任天堂表示，用家只要用70%濃度的消毒酒精浸濕軟布，再輕擦拭即可。應注意的是，Switch只能用酒精消毒，不可使用其他溶劑，而且清潔前必須切斷電源及關機消毒後，用戶也應待Switch及Joy-Con徹底變乾，再繼續使用。若用戶單純只是想清潔裝置，任天堂則建議可以用軟布沾清水處理。

事實上，今年4月時，任天堂曾透過官方Twitter呼籲，用家應避免用酒精為Switch 主機及Joy-Con消毒，因為酒精可能令機身上的塑膠零件變形或褪色，而其他類似的非酒精消毒劑，也可能損壞塑膠零件。

全新版本今起開放下載 新增截圖傳送手機功能

另值得一提的是，Switch近日最新推出11.0.0系統版本，即日起已開放下載。新系統版本新增多項重要功能，如將線上付費訂閱服務Nintendo Switch Online拉到主選單，以及將遊戲畫面截圖傳送至手機的功能等。

【Game界熱話】任天堂《超級瑪利歐3D收藏輯》擊敗動森 成為日本9月份最暢銷遊戲

責任編輯：曾曉汶