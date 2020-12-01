【搜游食誌@iM網欄】 中華佳餚後繼無人？　「川粵」時光品嚐美食

日前閱讀食評人劉健威先生就提升中華美食及文化水準，非常困難，甚有同感，他一針見血指出以下重點因素；香港生活成本指數高、廚師每天工作時間平均10小時或以上、傳統中菜分工工序細而繁，難以2、3年時間培養出全面又擁有基本功的全方位廚師，投身此專業的年青人，由於沒有完善培訓機制，很快就流失了；高昂租金及勞動成本，往往令投資者及老闆不得不妥協，嚴控成本，確保持續經營。廚師在此情況又能有多少空間可發揚中華美食的精髓和文化呢？創新就更攀不上邊！

▲ 中華美食，派系分明，廣東燒味，親民美食。

顧客願意花人均仟元以上食一頓飯，他怎會無期望呢？香港的食肆大多有一個通病，菜式太多又混雜，誓要包羅萬有，又怎會做得好呢？市場定位及服務精準是當下高端品牌致勝之道，絕不是以多取勝。材料品種繁多，損耗多，烹飪團隊更無法做到熟能生巧，變成描虎畫貓，又怎會留住客人呢？

▲ 什麼美食才會令人花上過仟元去享用呢？

上周同好友三人突發說趁著仍可四人聚餐，大家多相聚，順著走到銅鑼灣登龍街，老眼昏花，想著去某公館，不知為什麼指頭按了28樓，電梯門打開，已覺裝修有異，但帥哥已笑著迎上來問好接待，又豈可拒人千里？入座後，硬著頭皮問這家X公館換了裝潢嗎？他回答得非常得體：「我們是川粵時光，一家好值得各位用饍、品嚐美食的地方。」大家相望笑而不語，服務如斯乖巧的經理，大家亦愉悅就座。

▲ 真誠的友誼當然可以穿越時光，相知近20年。

「川粵」時光緊貼我們的情誼主題，大家相知相遇穿越十多廿年。主打麻辣香鍋，我們都嗜辣，經理介紹招牌菜，我再打量一下鄰枱的菜式，就點了前菜，酸辣蕨根粉，主菜是酸菜桂花魚及麻辣什錦香鍋。邊呷著冰凍啤酒，邊欣賞維多利亞港的夜景，好友相伴，這樣的氛圍，美食未嚐，都已半飽半醉。

▲ 酸辣分明的蕨根粉，彈牙爽口軟滑，醒胃小食。

是夜異口同聲大讚酸辣蕨根粉，酸辣分明，薯粉做成的蕨根粉，條條掛滿麻辣香，彈性韌度恰好，有咬勁帶軟滑、可口清爽，醒胃小食。

▲ 麻辣雜錦香鍋（田雞、肥腸、黃鱔、鮮海蝦）

當然期待「麻辣香鍋」能令我們辣得痛快，香鍋有黃鱔片、田雞、海蝦、肥腸，從份量來說，絕對夠大，才$238一鍋，材料新鮮。我們是選最辣的麻辣度，如辣度能再強，迫出「麻」辣的香氣會更好，現在只有點麻的感覺，稍嫌與要求的麻辣度有差，香氣仍是差了一點，與道地的麻辣香鍋相比，仍有距離。但不得不讚是香鍋的配菜搭配，藕片就顯得很突出，清甜爽脆帶麻香、少辣，大量香菜（芫茜）中和了刺鼻的辣椒味，若以「中華美食、地方智慧」來欣賞這香鍋，廚師是成功討得一眾香港食客的口味，如喜歡「家鄉」老味道，可能有點失望！

▲ 這道酸菜魚，毫無賣相可言，往往是一般中菜的弱項。

用饍時與經理閒聊幾句，既取名「川粵」，有什麼粵菜屬必食之選，他笑曰：「還是專注川式麻辣香鍋，菜牌粵菜是供客人多一些選擇。」聽罷亦不得不搖頭歎息，老闆或廚師總管就是這樣，以為多選擇就可提升生意額，是大錯特錯。成功的餐館就是要擁有一種別人無法替代的味道，才可以客似雲來。就算獨沽一味「麻辣香鍋」又可妨，做得精比做得多猶為重要！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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