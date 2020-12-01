【方圓公關人生@iM網欄】破壞VS創新 探討暗黑公關術的操作

近日有台灣網紅在直播時上衣滑落導致春光乍洩，事主迅速躲避鏡頭，但僅4秒的「重點」片段同樣「迅速」被截取並在網絡傳播，該名網紅的Instagram（IG）在無預警下關閉兩日，其後輕鬆回應事件。而這個案帶來的後續包括：IG重新開放後的粉絲追蹤由13萬增加3.4萬至16.4萬，followers仍在持續增加，而片段引發網絡瘋傳（預計之中）及評頭品足，網絡亦出現大量「食花生」的言論如「網紅的辛酸」及「網紅身材真偽探究」等相對中性的評論，此外亦有少量負面評論，直指該網紅故意以「暗黑」手法宣傳，利用負面事件提高知名度，附帶事件並非偶發性的分析。

假設上述個案確實利用暗黑宣傳，事件結果得失皆有，是否值得見仁見智。利用負面宣傳是暗黑公關學其中一種招數，市場有種說法：「出現負面報道總比沒有報道好！」Frederick Reichheld於2003年設計的品牌宣傳衡量工具Net Promoter Score提出顧客對品牌有三種主要態度：「推廣者」（promoter）、「被動者」（passives）、「厭惡／反對者」（detractors），帶出「品牌有時候需要負面宣傳，才能喚起正面擁護（Brand Advocacy），品牌厭惡者有其市場必要性。不過暗黑公關「傷人七分，損己三分」，非高手絕不宜使用，而且已經幾乎與欺詐行為無異，例如其他更高層次更暗黑的宣傳方法，包括內容農場系統、假帳號操作（Twitter在去年底發現並移除5,000多個由一家公司操控的懷疑假帳戶）、虛假訊息散播、利用人工智能（AI）影響網絡市場動態消息及搜尋引擎結果甚至操縱輿論等，為達目的無所不用其極，同樣地，一旦暗黑計劃或謊言泡沫被戳破，市場反彈會相當大。

暗黑公關手法固然相當具爭議性，有時候其宣傳效果相當顯著，更多時候是自傷其身，信譽破產。美國營銷大師Philip Kotler名句「優秀企業滿足需求；傑出企業創造市場」其實，利用新世代的科技產物及互聯網，以嶄新經營模式及意念衝擊傳統產業，又何嘗不是一種破壞？Netflix摧毀了實體影片出租產業、Hulu衝擊有線電視業務、Spotify創新音樂銷售模式，破壞與創立，只差一線。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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