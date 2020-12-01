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【加密貨幣】數碼貨幣嶄露頭角　環球央行漸重視　

科技 15:30 2020/12/01

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自比特幣與Facebook宣布虛擬貨幣Libra後，環球央行開始重視並探索數碼貨幣的可行性。（法新社圖片）

根據KPMG《全球央行數字貨幣概覽》報告，歐洲、新加坡、美國、中國、甚至泰國、日本及香港等地漸漸重視數碼貨幣。國際清算銀行去年調查發現，受訪央行有近8成開始數碼貨幣研究工作，並開始各種試驗，而2017年僅約6成。Central Banking今年頭亦發現，有兩成央行預期在中短期內4至6年，甚至1至3年內，發行數碼貨幣。

報告指，數碼貨幣仍在起步階段，因為各方架構及持份者角度要考慮，包括銀行目前通過的反洗黑錢和KYC的合規調查，其中一個目標就是是防止恐怖主義融資，至於數碼貨幣是否有幫助，目前仍在探索當中。

＞＞＞【加密貨幣】傳Facebook加密貨幣Libra　最快明年1月有限度發行使用

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中國數字貨幣計劃試驗最深入

近年中國宣布數字貨幣相關計劃，報告指，中國的數字貨幣電子支付可說是環球發達經濟體中，最深入的數字貨幣試驗。但是，由於中國人民銀行尚未發布官方數字貨幣電子支付政策或設計細節，當中仍有不少疑問。

去年12月，中國人民銀行就與7家國有公司：中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國電信、中國移動及中國聯通，合作推出數字貨幣電子支付測試。今年4月，中國人民銀行亦確認，已在深圳及蘇州內等4個城市，試驗數字貨幣電子支付。同時，中國農業銀行發布支持該項目的測試版流動應用程序。中國人民銀行行長易綱最近亦表示，雖然無啟動數字人民幣的具體時間表，但數字貨幣電子支付，或在2022年北京冬季奧運會上試驗。

新加坡方面的數碼貨幣計劃就有Ubin，該計劃由新加坡金融管理局、新加坡銀行協會及幾家國際金融機構合作促成。之前新加坡MAS和加拿大銀行就使用一系列數碼貨幣成功做到跨境支付試驗。

金管局與泰國開發數碼貨幣

雖然香港本地並未有任何數碼貨幣計劃，但香港金管局（HKMA）於2018年就與泰國交易所合作，啟動名為Ithanon-LionRock項目，以及一系列數碼貨幣聯合研究項目。去年12月，雙方亦完成了以分佈式賬簿技術為基礎的概念驗證和參與銀行模型。報告指，該項目雖仍屬概念驗證階段，未來將繼續深入研究數碼貨幣相關的技術、監管、營運及法律問題，以及數字貨幣是否應使用區塊鏈平台落地等。

報告總結，作為實現數碼化轉型計劃的重要一環，全球不少央行正逐步審視數碼貨幣帶來的風險與機遇。（法新社圖片）

報告總結，作為實現數碼化轉型計劃的重要一環，全球不少央行正逐步審視數碼貨幣帶來的風險與機遇。基於開放式區塊鏈錢包技術的出現，為增強互操作性提供了契機，實現零售功能的同時又不影響公共部門對貨幣政策實施監督。 

報告強調，私人發行的和央行發行的數碼貨幣之間，其實並沒有衝突，在設計上反而可以實現互補，因為雙方都需要可信賴，安全且合規的交付網絡，而在該網絡中，像Libra般的支付系統及解決方案，或能發揮「橋樑」作用。

＞＞＞【蘋果誤導】iPhone廣告誇大防水效果　蘋果遭意大利政府重罰9278萬

記者：李彥煒

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