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【聖誕節】港鐵旗下7大商場　特設聖誕Whatsapp貼圖照相館

商業 15:16 2020/12/01

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7大商場包括杏花新城、綠楊坊、 Citylink、海趣坊、新屯門商場、駿景廣場及恆福商場，各商場內將有駕著雪橇的聖誕老人、可愛的雪人，以及旁邊色彩繽紛的聖誕樹。

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柴灣杏花新城、荃灣綠楊坊、沙田Citylink及屯門海趣坊更特別設有聖誕手機Whatsapp貼圖照相館，照相館內可免費即場拍照，製作個人化的Whatsapp Stickers 。

顧客拍攝好上半身的照片後，可選擇各式各樣的聖誕主題圖案，包括聖誕老人、鹿車、雪人、摩天輪、聖誕花環及禮物等等，再加上祝福句「Merry Christmas」等的貼圖設計。商場更即時送上由本地藝術家009及越南藝術家Nguyen Thi Tieu設計的多款卡通手機貼圖下載，兩者設計皆走幽默可愛路線。

聖誕手機Whatsapp貼圖照相館

製作個人化Whatsapp Stickers

消費送紅酒

各商場更舉行消費送現金券或紅酒的推廣活動，由即日起至明年1月3日，於指定商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可以獲贈指定商戶的現金禮券。參與的商場包括杏花新城、綠楊坊及Citylink。

由12月12日至27日期間的星期六、日及公眾假期，於海趣坊、新屯門商場、駿景廣場及恆福商場消費滿500元或以上，即獲贈紅酒一支。

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責任編輯：葉泳珊

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