【轉數快】FPS周日起接受身份證號碼綁定　金管局：不會用於P2P轉帳

▲ 金管局公布，快速支付系統「轉數快(FPS)」可接受以身份證號碼綁定。

金管局公布，快速支付系統「轉數快（FPS）」推出新功能，市民12月6日起可經銀行以香港身份證號碼綁定銀行帳戶，以收取由機構發放的款項。金管局表示，由於身份證號碼屬個人敏感資料，轉數快新功能不會用於個人對個人轉帳，只會供已有收款人身份證號碼的機構經轉數快發放款項，預計可應用在發放薪酬等場景。

金管局表示，身份證號碼是獨一無二的永久性號碼，市民以身份證號碼綁定銀行帳戶後，便可以很方便地利用身份證號碼收取由機構發出的款項，較透過支票收款更有效率，亦不用提供銀行帳戶號碼，也能確保款項準確存入市民所持有的銀行帳戶，市民日後若想更改收款人戶口亦無需向有關機構作出更改。

金管局高級助理總裁劉應彬稱，轉數快推出兩年以來，系統已經錄得635萬個登記以手機號碼、電郵地址或轉數快識別碼綁定帳戶作收款用途，顯示市民對使用轉數快識別代號收取款項有實際需求。是次的新功能可以進一步推動香港電子支付的發展。

轉數快10月平均每天處理452,000宗實時交易（相當於44億港元及4,400萬元人民幣），較去年底上升兩倍，亦較系統推出首個月（2018年10月）上升8倍。

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編輯：麥德銘